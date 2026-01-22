Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 22/1: Công ty bất động sản lãi gấp 4 lần cùng kỳ, một doanh nghiệp thép báo lỗ năm 2025 hơn 200 tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 22/1:

PV Coating (PVB) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lũy kế cả năm lên tới 469%, đạt 76 tỷ đồng. Riêng quý 4/2025, doanh nghiệp cơ khí này báo lãi 13 tỷ đồng, lội ngược dòng so với khoản lỗ 11 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tại nhóm Phân bón, DAP Vinachem (DDV) ghi nhận một năm thành công rực rỡ với lợi nhuận cả năm đạt 794 tỷ đồng, tăng trưởng 275%. Trong quý 4, DDV cũng báo lãi 174 tỷ đồng, tăng trưởng 135%.

Noibai Cargo (NCT) ghi nhận lãi quý 4 đạt 155 tỷ đồng (tăng 60%), đưa lãi cả năm lên mức 479 tỷ đồng (tăng 45%).

VIP Green Port (VGR) báo lãi quý 4 đạt 151 tỷ đồng, tăng trưởng 71%. Lũy kế cả năm, đơn vị cảng biển này mang về 559 tỷ đồng lợi nhuận.

ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST) dù quý 4 giảm nhẹ nhưng lũy kế cả năm vẫn đạt 103 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

Trong nhóm bất động sản công nghiệp, Sonadezi Long Bình (SZB) bùng nổ trong quý 4 với mức lãi 123 tỷ đồng, tăng trưởng tới 313%. Trái lại, Idico Conac (ICN) ghi nhận một quý lợi nhuận sụt giảm 86%, chỉ còn 20 tỷ đồng.

Ở mảng dịch vụ, Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP) và Royal Casino (RIC) đồng loạt báo lãi trở lại trong quý 4 với mức lần lượt là 15 tỷ và 8 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ của cùng kỳ năm ngoái.

Than Hà Lầm (HLC) báo lỗ 36 tỷ đồng trong quý 4.

Gang thép Cao Bằng (CBI) tiếp tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ quý 4 là 5 tỷ đồng và lỗ cả năm lên tới 205 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025: