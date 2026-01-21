Tasco Auto muốn mua lại 70% Mercedes-Benz Việt Nam: Cuộc chơi mới của các ông trùm ngành xe

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM ngày 19/01/2026, Tasco Auto đã chính thức đề xuất mua lại 70% cổ phần của Mercedes-Benz Group AG tại liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam (MBV).

Động thái này diễn ra khi quỹ đất nhà máy MBV tại Gò Vấp chỉ được gia hạn hoạt động đến năm 2030 với điều kiện doanh nghiệp phải cam kết tự di dời toàn bộ hoạt động sản xuất khi hết hạn hoặc khi Nhà nước thu hồi đất, đồng thời không được yêu cầu bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Bước chuẩn bị của hãng Đức: Lập pháp nhân mới, sẵn sàng cho xe nhập khẩu

Với việc thuế nhập khẩu xe từ châu Âu theo lộ trình EVFTA sẽ về 0% vào năm 2030, hoạt động của hãng xe Đức tại Việt Nam sẽ chuyển dịch từ lắp ráp sang bán xe nhập khẩu thuần túy. Thực tế, hãng mẹ Mercedes-Benz AG đã có bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản "không nhà máy" này.

Cụ thể, từ cuối năm 2024, một pháp nhân mới là Công ty TNHH Phân phối Mercedes-Benz Việt Nam (Mã số thuế: 0318697777) đã được thành lập. Doanh nghiệp này có trụ sở chính trùng với địa chỉ nhà máy tại Gò Vấp, do ông Gerd Bitterlich làm người đại diện pháp luật.

Đây là pháp nhân có chức năng chuyên biệt về kinh doanh thương mại và nhập khẩu , hoàn toàn tách biệt với hoạt động sản xuất lắp ráp của liên doanh MBV hiện tại.

Sự tồn tại của pháp nhân chuyên nhập khẩu này có thể là sự chuẩn bị cho việc bán xe nhập nguyên chiếc (CBU).

Tasco Auto muốn gì?﻿

Về phía Tasco Auto, với việc khu đất nhà máy tại Gò Vấp có thời hạn thuê đến năm 2030 đi kèm điều kiện di dời không bồi thường, động lực của Tasco trong thương vụ này khó có thể nằm ở giá trị bất động sản.

Bên cạnh đó, bài toán duy trì lắp ráp cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng trong bối cảnh thuế nhập khẩu xe từ châu Âu sắp về 0%.

Tasco Auto hiện chiếm 13,7% thị phần phân phối ô tô tại Việt Nam (theo VAMA), sở hữu hơn 180 showroom, 70 xưởng dịch vụ và phân phối 16 thương hiệu ô tô từ phổ thông đến cao cấp. Tasco Auto đang là nhà phân phối chính hãng của thương hiệu xe sang Volvo và là nhà phân phối lớn nhất của Ford, Toyota... ﻿

Thương vụ có thể là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hệ sinh thái ô tô toàn diện của Tasco.

Mối liên hệ giữa Tasco và Geely được xem là yếu tố quan trọng cho tham vọng này. Năm 2018, Geely đã chi gần 9 tỷ USD để mua 9,69% cổ phần Daimler AG (nay là Mercedes-Benz Group AG), trở thành cổ đông lớn nhất của hãng xe Đức. Sợi dây sở hữu chéo này mở ra kịch bản tái cấu trúc chuỗi giá trị tại Việt Nam, nơi Tasco đóng vai trò đối tác bản địa vận hành thị trường.

Ở chiều ngược lại, động thái này đặt Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) - đơn vị nắm giữ 30% vốn còn lại tại MBV - vào thế phải lựa chọn: Tiếp tục đồng hành trong cấu trúc mới hay thoái vốn khỏi khoản đầu tư từng mang về 150 tỷ đồng cổ tức chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Áp lực lên Haxaco?

Sự thay đổi cấu trúc thượng tầng này tạo ra biến số lớn cho hệ thống phân phối Mercedes-Benz tại Việt Nam, vốn đang được định hình bởi ba tên tuổi lớn.

Đầu tiên là Haxaco (HAX), nhà phân phối ủy quyền đầu tiên, hiện nắm giữ khoảng 40% thị phần (theo ước tính năm 2026 của Mirae Asset) với mạng lưới showroom phủ sóng tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và Cần Thơ. Bên cạnh đó là Vietnam Star Automobile (VSA), thành viên của Tập đoàn Lei Shing Hong (Hồng Kông) – đối tác phân phối Mercedes-Benz lớn nhất thế giới, và cuối cùng là An Du, nhà phân phối tập trung thị phần chủ yếu tại khu vực phía Bắc và miền Trung.

Trong cấu trúc này, Haxaco chịu tác động lớn nhất vì Tasco là công ty mẹ của Savico - đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu Tasco thâu tóm thành công MBV, họ sẽ chuyển từ vị thế đối thủ sang vai trò đơn vị kiểm soát nguồn cung và các chính sách bán hàng áp dụng cho chính Haxaco.

Dữ liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2025 vừa công bố ngày 19/01/2026 cho thấy bức tranh kinh doanh đầy thách thức của Haxaco. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của doanh nghiệp chỉ đạt 56 tỷ đồng, giảm gần 80% so với mức 258 tỷ đồng của năm 2024.

Trong khi lợi nhuận giảm sút và tồn kho tăng gấp đôi lên 1.462 tỷ đồng. Haxaco ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn khác lên tới 152 tỷ đồng từ các khoản thưởng và hỗ trợ từ hãng, nhưng không thuyết minh từ hãng nào.