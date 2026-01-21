Một đại gia Thái bỏ ra 19.000 tỷ đồng thâu tóm toàn hệ thống MM Mega Market Việt Nam

BJC "mạnh tay" chi 22,5 tỷ Baht thâu tóm toàn bộ hệ thống MM Mega Market Việt Nam

Theo thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, thông qua công ty con C-Distribution Asia Pte. Ltd. (CDA), Berli Jucker Public Company Limited (BJC) sẽ mua lại 100% cổ phần của TCC Land International (Singapore) (TCCLI) từ đơn vị liên quan là Golden Land International (GLI).

TCCLI hiện là pháp nhân duy nhất nắm giữ 100% vốn tại MM Mega Market (Việt Nam) (MMVN) – hệ thống bán buôn hàng tiêu dùng chủ lực với 30 chi nhánh trên khắp cả nước.



Tổng giá trị của thương vụ thâu tóm cổ phần TCCLI được xác định khoảng 22,5 tỷ Baht, tương đương 19.317 tỷ đồng.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm giúp BJC thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN.

Việc sở hữu trực tiếp MMVN cho phép BJC thiết lập một mạng lưới phân phối toàn diện, từ bán lẻ, bán buôn đến các nền tảng trực tuyến, qua đó nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ và củng cố vị thế cạnh tranh lâu dài.



Về mặt tài chính, báo cáo từ BJC cho thấy MM Mega Market Việt Nam đang duy trì một nền tảng kinh doanh ổn định. Trong năm tài chính 2024, MMVN ghi nhận mức doanh thu 17,8 tỷ Baht và lợi nhuận ròng đạt 442 triệu Baht.

Mặc dù công ty mẹ TCCLI từng ghi nhận lỗ ròng do các chi phí tài chính liên quan đến khoản vay từ bên liên quan, nhưng thực thể kinh doanh tại Việt Nam vẫn được đánh giá là tài sản chất lượng với mạng lưới khách hàng chuyên nghiệp rộng lớn bao gồm các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp.

BJC kỳ vọng việc tích hợp MMVN vào hệ sinh thái của tập đoàn sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn trong khâu thu mua, logistics và quản lý chuỗi cung ứng giữa các thị trường Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.



Do bên bán GLI là một pháp nhân thuộc sở hữu của cổ đông lớn TCC Corporation, thương vụ này được tính là giao dịch với bên liên quan có quy mô lớn, chiếm tới 35,08% giá trị tài sản hữu hình thuần của BJC.

Hội đồng quản trị BJC sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 13/2/2026 để xin ý kiến phê duyệt.

Tập đoàn dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn từ các khoản vay tài chính và phát hành trái phiếu để thanh toán cho thương vụ này, đồng thời khẳng định việc huy động vốn sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh bình thường hay các cam kết tài chính hiện tại.

Nếu nhận được sự đồng thuận từ các cổ đông, thương vụ thâu tóm MM Mega Market Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II năm 2026.

Trên thực tế, mối liên hệ giữa MM Mega Market tại Việt Nam và BJC đã xuất hiện từ lâu. Hệ sinh thái TCC do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi cùng gia đình kiểm soát từng gián tiếp nắm toàn bộ chuỗi Mega Market sau khi hoàn tất thương vụ mua lại từ Metro Cash & Carry vào năm 2015, đồng thời sở hữu hơn 75% vốn điều lệ của Tập đoàn BJC.



Trên website và các kênh truyền thông chính thức, MM Mega Market Việt Nam cho biết họ là một trong những thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC.﻿

﻿Chân dung MM Mega Market Việt Nam

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam được thành lập vào tháng 7/2009 với tên ban đầu là Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, do TCC Land International (Singapore) sở hữu. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi sang tên gọi MM Mega Market Việt Nam như hiện nay.

MM Mega Market hoạt động theo mô hình bán buôn – bán lẻ hiện đại, tập trung cung cấp hàng hóa với số lượng lớn, giá sỉ cạnh tranh cho cả khách hàng doanh nghiệp (B2B) và người tiêu dùng cá nhân (B2C). Chuỗi này có lợi thế nổi bật ở nhóm thực phẩm tươi sống như thịt, hải sản, rau củ, nông sản Việt Nam cùng các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao, đi kèm năng lực vận hành chuỗi cung ứng và logistics quy mô lớn.

Về nhân sự cấp cao, MM Mega Market (Việt Nam) hiện có 3 Giám đốc là người Thái Lan, đồng thời là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, gồm ông Suwicha Boonsupa (sinh năm 1975), bà Kamonwan Sivaraksa (sinh năm 1968) và bà Orawan Supamathaporn (sinh năm 1971).



Theo cập nhật ngày 27/11/2025, công ty có 4 cá nhân đại diện phần vốn góp. Trong đó, ông Aswin Techajaronvi Kul đại diện cho phần vốn gần 3.100 tỷ đồng; 3 cá nhân còn lại là ông Phạm Đình Hoàn, bà Trần Kim Nga và bà Orawan Supamathaporn, mỗi người đại diện cho hơn 181 tỷ đồng.



Hiện doanh thu của MM Mega Market Việt Nam được phân bổ khoảng 55% từ mảng B2B và 45% từ B2C. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ trọng B2B lên 60% vào năm 2030. Song song đó, hệ thống bán lẻ dự kiến mở rộng từ 30 điểm bán năm 2025 lên 54 điểm vào năm 2030, kết hợp phát triển cả mô hình cửa hàng quy mô lớn và nhỏ.

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế của MM Mega Market Việt Nam được kỳ vọng tăng hơn gấp đôi, từ 580 triệu baht Thái Lan năm 2025 lên khoảng 1,2 tỷ baht vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 16%.