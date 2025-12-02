Trung tâm thương mại GO! Thăng Long (GO! Thăng Long) có tổng diện tích 35.180 m2 với 3 tầng thương mại, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho cải tạo hơn 200 tỷ đồng. GO! Thăng Long tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.000 lao động (bao gồm nhân viên Đại siêu thị GO!, Trung tâm thương mại và các nhà cung cấp).

Tại lễ khai trương, lãnh đạo Central Retail đã tiết lộ về sự tham gia của một doanh nghiệp lớn của Việt Nam tại GO! Thăng Long.

﻿Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: "Khi Madame Nga tham gia vào liên doanh, bà đã giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển liên tục của địa điểm này, và đến hôm nay, Madame tiếp tục gắn bó đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình chuyển đổi thành GO! Thăng Long".

﻿Theo tìm hiểu, Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long (ESPACE Big C Thăng Long - EBT) là đơn vị đứng sau hoạt động của Big C Thăng Long.

﻿Tháng 6/2016, đơn vị này có công bố thông tin về người quản lý, trong đó, Chủ tịch hội đồng thành viên là bà Nguyễn Thị Nga. Bà Nga là người gắn liền với thương hiệu BRG.

Tính đến hết tháng 9/2025, trùm bán lẻ Central Retail đến từ Thái Lan cho biết đang có 43 trung tâm thương mại (mall) tại Việt Nam của thương hiệu GO!, mục tiêu là nâng lên thành 44 vào cuối năm 2025.

﻿Doanh thu tại Việt Nam trong thời gian này đạt 35,3 tỷ baht (khoảng 28,9 nghìn tỷ đồng), giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, Central Retail cho biết con số khi tính bằng tiền đồng tăng tới 7%. Tỷ giá biến động khiến cho doanh thu tính bằng tiền baht giảm 6%.

Central Retail khẳng định tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam. Tập đoàn vừa đưa ra kế hoạch 3 năm, thay thế kế hoạch tăng trưởng cũ được đưa ra vào giữa năm nay. Riêng với thị trường Việt Nam, Central Retail sẽ gấp đôi chi phí vốn đầu tư (capital expenditure) so với kế hoạch cũ, nhằm mở thêm 10-12 trung tâm thương mại GO! và 23-25 siêu thị go! trong 3 năm tới cùng mức tăng trưởng trên 10%.﻿