Bảo Lâm Holdings bán ra gần 2 triệu cổ phiếu OGC của Ocean Group

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings (Bảo Lâm Holdings) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 18/12/2025 đến 16/1/2026, Bảo Lâm Holdings đã bán ra 1.997.100 cổ phiếu OGC của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, MCK: OGC) trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Lý do không thực hiện hết số lượng cổ phiếu như đã đăng ký là do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Bảo Lâm Holdings giảm sở hữu từ 7.873.040 cổ phiếu OGC (2,62%) về 5.875.940 cổ phiếu (1,96%).

Được biết, bà Nguyễn Thị Lan Hương- Thành viên HĐQT Ocean Group, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Bảo Lâm Holdings.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, OGC báo lãi hợp nhất 192,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 151,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 85 tỷ đồng, lên mức 666,3 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng 34 tỷ đồng lên hơn 268,9 tỷ đồng, dẫn đến Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 51 tỷ đồng so với quý III/2024.

Phía OGC cho biết, kết quả tích cực này là do mảng kinh doanh thực phẩm và khách sạn của công ty con tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động tài chính giảm 19,1 tỷ đồng về gần 27,6 tỷ đồng do các khoản lãi vay ngân hàng tăng 1,37 tỷ đồng và trong kỳ ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư khoảng 0,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước phải trích lập các khoản dự phòng 19,9 tỷ đồng.

Thu nhập khác giảm 78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do trong cùng kỳ năm trước Công ty mẹ thu hồi được một phần khoản công nợ khó đòi bằng tài sản với giá trị khoảng 20 tỷ đồng và đơn vị thành viên được đối tác xóa một phần khoản nợ với giá trị khoảng 58 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Ocean Group báo doanh thu thuần hơn 977,9 tỷ đồng, tăng 12,9%; Lợi nhuận sau thuế hơn 147,2 tỷ đồng, gần gấp rưỡi so với kết quả hơn 100 tỷ đồng 3 quý đầu năm 2024.



