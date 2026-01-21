WinCommerce mở mới 764 điểm bán, doanh thu 39.000 tỷ đồng năm 2025

Không chỉ đạt số lượng cửa hàng mở mới cao nhất kể từ khi về tay Masan, WinCommerce còn cho thấy một chuyển biến mang tính nền tảng: tăng trưởng quy mô đi kèm hiệu quả khi tổng thể các cửa hàng mới đã có lãi.

Doanh thu tăng trưởng 2 chữ số, vượt kế hoạch đề ra

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 12/2025, WinCommerce đã mở mới 764 điểm bán trong cả năm 2025, vượt kế hoạch ở mức cao (400–700 cửa hàng). Đây là số lượng mở mới cao nhất trong một năm kể từ khi Masan bắt đầu vận hành hệ thống WinMart/WinMart+ vào năm 2019, đồng thời tháng 12/2025 cũng ghi nhận số cửa hàng mở mới trong tháng cao nhất kể từ khi Masan tiếp quản hệ thống này.

Song song với mở rộng mạng lưới, doanh thu thuần năm 2025 của WinCommerce đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2024 và vượt đáng kể so với kế hoạch tăng trưởng 8–12% đặt ra từ đầu năm. Riêng tháng 12/2025, doanh thu đạt 3.557 tỷ đồng, tăng 19,0% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua cải thiện rõ nét và hiệu quả từ việc mở rộng mạng lưới đúng thời điểm.

Đáng chú ý, tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở thêm cửa hàng mới. Doanh thu trên cơ sở so sánh tương đương của các cửa hàng hiện hữu trong năm 2025 tăng khoảng 9%, cho thấy hiệu quả kinh doanh của hệ thống tiếp tục được củng cố, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mở rộng quy mô.

Mở mới nhiều nhất từ khi WinCommerce về tay Masan

Nếu nhìn vào cơ cấu mở mới, năm 2025 cũng đánh dấu sự tăng tốc rõ rệt của mô hình WinMart+ Nông thôn. Trong tổng số 764 cửa hàng mở mới, 602 cửa hàng là WinMart+ Nông thôn, chiếm gần 80% tổng số cửa hàng mở mới trong năm. Đây là kết quả của chiến lược tập trung mở rộng mạng lưới về các khu vực ngoài đô thị, nơi dư địa của bán lẻ hiện đại còn rất lớn.

Xét theo vùng miền, miền Trung ghi nhận 341 cửa hàng mở mới trong năm 2025, đóng góp 45% tổng số cửa hàng mở mới, trong khi miền Bắc tiếp tục là khu vực có mật độ mạng lưới lớn nhất với hơn 2.400 cửa hàng đang hoạt động. Hai khu vực này chiếm tới 98% số cửa hàng mở mới trong cả năm, giúp WinCommerce tiếp tục gia tăng lợi thế "sân nhà" tại các khu vực này nhờ quy mô và độ phủ mạng lưới vượt trội.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo WinCommerce, trong những năm đầu tiếp quản, trọng tâm của doanh nghiệp là ổn định nền tảng vận hành, tái cấu trúc ngành hàng, chiến lược giá và mô hình tài chính, trước khi quay trở lại tăng tốc mở mới trên diện rộng.

Tăng trưởng bền vững: Mở mới đi kèm hiệu quả sinh lời

Điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn tăng trưởng hiện tại nằm ở chất lượng mở mới. Báo cáo cho thấy 90,3% cửa hàng mở mới trong năm 2025 đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng, qua đó đóng góp tích cực vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống.

Theo WinCommerce, kết quả này đến từ việc chuỗi bán lẻ đã xây dựng nhiều mô hình cửa hàng khác nhau, phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng nhóm người tiêu dùng và từng vùng miền. Từ khu vực đô thị đến nông thôn, mỗi mô hình đều được thiết kế để người dân có thể mua sắm thuận tiện hơn, dễ tiếp cận hơn, với mức giá và danh mục hàng hóa phù hợp với thói quen tiêu dùng địa phương. Chính cách tiếp cận "đúng nhu cầu – đúng khu vực" này đã giúp các cửa hàng mới nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận và sớm đạt hiệu quả kinh doanh. Song song, mô hình tài chính được tối ưu mạnh mẽ, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn thông qua ba trụ cột: giảm chi phí đầu tư ban đầu, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện lợi nhuận gộp, trong khi trải nghiệm khách hàng tiếp tục được nâng cao.

Nhờ đó, WinMart+ hiện được đánh giá là một trong những mô hình minimart có điểm hòa vốn thấp trong khu vực, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng nhanh với tỷ lệ thành công cao – yếu tố then chốt trong ngành bán lẻ thực phẩm có biên lợi nhuận mỏng.

Nhiều dư địa phát triển cho bán lẻ hiện đại

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam, cơ hội tăng trưởng của WinCommerce vẫn còn rất lớn. Tỷ lệ thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện mới chỉ khoảng 13%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực, trong khi tốc độ đô thị hóa và nhu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ ngày càng gia tăng.

Triển vọng tiêu dùng trong trung và dài hạn cũng đang được củng cố bởi bức tranh kinh tế vĩ mô tích cực. Theo phân tích của Nikkei, nếu tăng trưởng được duy trì đúng như kỳ vọng, quy mô GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể đạt khoảng 500 tỷ USD vào năm 2026–2027, vượt Thái Lan và vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Thu nhập bình quân đầu người được dự báo vượt mốc 5.000 USD, tiệm cận mức của Indonesia – một cột mốc quan trọng thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, việc sở hữu đầy đủ các mô hình từ siêu thị, đại siêu thị đến minimart giúp WinCommerce có lợi thế đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu mua sắm – từ mua nhanh, tiện lợi đến tích trữ hàng hóa cho gia đình. Với điểm hòa vốn thấp và mô hình đã được kiểm chứng, chuỗi bán lẻ này có thể mở rộng mạng lưới sâu rộng hơn, đưa bán lẻ hiện đại đến từng khu vực dân cư, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ tại Việt Nam.