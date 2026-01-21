Vinhomes phát hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) vừa có thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả phát hành trái phiếu mã VHM12503.

Vinhomes đã phát hành thành công 45.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 4.500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng.﻿

Lãi ﻿suất phát hành của đợt trái phiếu này là 12%.

﻿Từ cuối tháng 12/2025, Vinhomes đã có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến dự kiến phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và/hoặc Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

﻿Trước đó, tháng 11/2025, Vinhomes cho biết đã thực hiện thanh toán 61,15 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu mã VHMBS2325004 vào ngày 24/11/2025 và tất toán xong lô trái phiếu này đúng theo kế hoạch đã đăng ký.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025﻿, doanh số 9 tháng đầu năm 2025 của Vinhomes đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 15.313 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2025, Vinhomes tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024.