Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes phát hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%

21-01-2026 - 00:13 AM | Doanh nghiệp

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025, doanh số 9 tháng đầu năm 2025 của Vinhomes đạt 162.582 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 15.313 tỷ đồng.

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) vừa có thông tin tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả phát hành trái phiếu mã VHM12503.

Vinhomes đã phát hành thành công 45.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 4.500 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng.﻿

Lãi ﻿suất phát hành của đợt trái phiếu này là 12%.

﻿Từ cuối tháng 12/2025, Vinhomes đã có văn bản công bố thông tin bất thường liên quan đến dự kiến phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và/hoặc Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

﻿Trước đó, tháng 11/2025, Vinhomes cho biết đã thực hiện thanh toán 61,15 tỷ đồng tiền lãi và 2.000 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu mã VHMBS2325004 vào ngày 24/11/2025 và tất toán xong lô trái phiếu này đúng theo kế hoạch đã đăng ký.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025﻿, doanh số 9 tháng đầu năm 2025 của Vinhomes đạt 162.582 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 15.313 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2025, Vinhomes tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với tổng tài sản đạt 768.264 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 234.930 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 6% so với cuối năm 2024.

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cổ phần hoá, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết

HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cổ phần hoá, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết Nổi bật

1 thập kỷ 'đắp chiếu', dự án trên đất vàng phường Giảng Võ của bầu Hiển bị 'khai tử'

1 thập kỷ 'đắp chiếu', dự án trên đất vàng phường Giảng Võ của bầu Hiển bị 'khai tử' Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 21/1: LPBank, Long Hậu, SSI,... công bố, một công ty thép báo lỗ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 21/1: LPBank, Long Hậu, SSI,... công bố, một công ty thép báo lỗ

00:12 , 21/01/2026
Tổng giám đốc người Bỉ nhận "Tôi là người Hải Phòng", dự báo một lĩnh vực tăng trưởng không ngừng trong 7-10 năm nữa tại Việt Nam

Tổng giám đốc người Bỉ nhận "Tôi là người Hải Phòng", dự báo một lĩnh vực tăng trưởng không ngừng trong 7-10 năm nữa tại Việt Nam

00:11 , 21/01/2026
Một hãng hàng không của Việt Nam sắp biến mất?

Một hãng hàng không của Việt Nam sắp biến mất?

21:18 , 20/01/2026
Tỷ phú được cho là sẽ thưởng hơn 300 tỷ đồng nếu U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam giàu thế nào?

Tỷ phú được cho là sẽ thưởng hơn 300 tỷ đồng nếu U23 Trung Quốc thắng U23 Việt Nam giàu thế nào?

19:51 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên