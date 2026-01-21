Tổng giám đốc người Bỉ nhận "Tôi là người Hải Phòng", dự báo một lĩnh vực tăng trưởng không ngừng trong 7-10 năm nữa tại Việt Nam

Theo thông tin tại báo Hải Phòng, tại cuộc làm việc vừa qua giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C cho biết:

“Trải qua hàng chục năm sinh sống và làm việc tại thành phố Cảng, tôi đã chứng kiến những đổi thay vượt bậc của thành phố. Tôi là người Hải Phòng…”.

Ông Bruno Jaspaert là một doanh nhân gốc Bỉ, đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Đình Vũ, Hải Phỏng), phụ trách thị trường Việt Nam từ năm 2018 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) từ tháng 9/2024.



Ông Bruno Jaspaert chủ động thuyết phục phái đoàn EU thay vì nghỉ đêm tại thành phố biển lân cận đã lựa chọn dừng chân tại Hải Phòng để lưu trú và trải nghiệm.

Năm 2025, kinh tế Hải Phòng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 11,81%, gấp gần 1,5 lần mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, thu hút gần 560.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chủ yếu dành cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Thêm gần 7.500 doanh nghiệp đã được thành lập, trong đó nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiếp tục mở rộng nền tảng công nghiệp của thành phố.



Ông Bruno Jaspaert cho biết: "Khi đến Hải Phòng cách đây 8 năm, tôi đã nhận thấy đây là điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới. So với 7–8 năm trước, Hải Phòng hôm nay đã có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là sự gia tăng mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI."



Theo ông Bruno Jaspaert, qua quá trình gắn bó và trải nghiệm, Hải Phòng cho thấy tiềm năng rất lớn, đủ sức khiến nhà đầu tư “đã đến là muốn ở lại, muốn tiếp tục mở rộng”.

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C là minh chứng khi từ 1 – 2 khu ban đầu, đến nay đã phát triển thành 3 khu công nghiệp.﻿

Chia sẻ tại diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2023, ông Bruno Jaspaert cho biết tương lai của bất động sản khu công nghiệp ở Việt Nam rất nhiều triển vọng.

“Theo dự đoán cá nhân, trong khoảng 7 - 10 năm nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Tôi cũng tin rằng, các khu công nghiệp sinh thái sẽ ngày càng mở rộng”, ông Bruno nói.



Về kế hoạch phát triển trong thời gian tới của DEEP C, DEEP C luôn có kế hoạch tiếp tục mở rộng tại Việt Nam khi tìm được địa điểm và đối tác thích hợp cũng như cơ sở pháp lý thuận lợi. DEEP C không loại trừ việc vẫn có thể tiếp tục mở rộng thêm ở khu vực miền Bắc, miền Trung, hoặc là miền Nam.

