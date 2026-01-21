Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 21/1: LPBank, Long Hậu, SSI,... công bố, một công ty thép báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 21/1:

LPBank (LPB) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 4.657 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, LPBank ghi nhận mức lãi 14.269 tỷ đồng.

VPBank Securities (VPX) ghi nhận lãi quý 4 đạt 1.216 tỷ đồng, tăng trưởng tới 220%. Lũy kế cả năm, VPX đạt 4.476 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 267%.

SSI (mẹ) báo lãi quý 4 đạt 916 tỷ đồng (tăng 93%), đưa lãi cả năm lên 4.859 tỷ đồng.

VNDirect (VND) và ACBS đều ghi nhận mức tăng trưởng lãi quý 4 khả quan lần lượt là 37% (lãi 377 tỷ) và 89% (lãi 323 tỷ).

HT1 đã bứt phá mạnh mẽ trong quý 4 với lợi nhuận đạt 116 tỷ đồng, tăng trưởng tới 209%. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp này đạt 350 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 334%.

Nhóm ngành Dược phẩm duy trì phong độ ổn định với các đại diện tiêu biểu Dược Hậu Giang (DHG) lãi cả năm vượt mốc 1.020 tỷ đồng. Imexpharm (IMP) ghi nhận lãi cả năm đạt 446 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.

Một số doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. D2D ghi nhận một quý 4 sụt giảm nghiêm trọng khi lãi chỉ còn 9 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ. Long Hậu (LHG) cũng giảm nhẹ 7% lợi nhuận quý 4.

Vicasa - VNSteel (VCA) báo lỗ quý 4 là 13 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm âm 15 tỷ đồng.

Casumina (CSM) báo lỗ quý 4 là 13 tỷ đồng. Khánh Hòa Power (KHP) tiếp tục chìm trong khó khăn với mức lỗ quý 4 là 95 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 tính đến ngày 21/1: