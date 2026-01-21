Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 21/1: LPBank, Long Hậu, SSI,... công bố, một công ty thép báo lỗ

21-01-2026 - 00:12 AM | Doanh nghiệp

Mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 tiếp tục chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm tài chính, tuy nhiên, nhóm ngành thép vẫn đang có kết quả kinh doanh chưa thuận lợi.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 21/1:

LPBank (LPB) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 4.657 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, LPBank ghi nhận mức lãi 14.269 tỷ đồng.

VPBank Securities (VPX) ghi nhận lãi quý 4 đạt 1.216 tỷ đồng, tăng trưởng tới 220%. Lũy kế cả năm, VPX đạt 4.476 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 267%.

SSI (mẹ) báo lãi quý 4 đạt 916 tỷ đồng (tăng 93%), đưa lãi cả năm lên 4.859 tỷ đồng.

VNDirect (VND) và ACBS đều ghi nhận mức tăng trưởng lãi quý 4 khả quan lần lượt là 37% (lãi 377 tỷ) và 89% (lãi 323 tỷ).

HT1 đã bứt phá mạnh mẽ trong quý 4 với lợi nhuận đạt 116 tỷ đồng, tăng trưởng tới 209%. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp này đạt 350 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 334%.

Nhóm ngành Dược phẩm duy trì phong độ ổn định với các đại diện tiêu biểu Dược Hậu Giang (DHG) lãi cả năm vượt mốc 1.020 tỷ đồng. Imexpharm (IMP) ghi nhận lãi cả năm đạt 446 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.

Một số doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. D2D ghi nhận một quý 4 sụt giảm nghiêm trọng khi lãi chỉ còn 9 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ. Long Hậu (LHG) cũng giảm nhẹ 7% lợi nhuận quý 4.

Vicasa - VNSteel (VCA) báo lỗ quý 4 là 13 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm âm 15 tỷ đồng.

Casumina (CSM) báo lỗ quý 4 là 13 tỷ đồng. Khánh Hòa Power (KHP) tiếp tục chìm trong khó khăn với mức lỗ quý 4 là 95 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 tính đến ngày 21/1:

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
bctc, quý 4/2025

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cổ phần hoá, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết

HD Saison của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cổ phần hoá, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết Nổi bật

1 thập kỷ 'đắp chiếu', dự án trên đất vàng phường Giảng Võ của bầu Hiển bị 'khai tử'

1 thập kỷ 'đắp chiếu', dự án trên đất vàng phường Giảng Võ của bầu Hiển bị 'khai tử' Nổi bật

Báo lãi kỷ lục nghìn tỷ, "ông trùm" ống nhựa phía Bắc nắm lượng tiền mặt khổng lồ

Báo lãi kỷ lục nghìn tỷ, "ông trùm" ống nhựa phía Bắc nắm lượng tiền mặt khổng lồ

00:14 , 21/01/2026
Vinhomes phát hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%

Vinhomes phát hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%

00:13 , 21/01/2026
Tổng giám đốc người Bỉ nhận "Tôi là người Hải Phòng", dự báo một lĩnh vực tăng trưởng không ngừng trong 7-10 năm nữa tại Việt Nam

Tổng giám đốc người Bỉ nhận "Tôi là người Hải Phòng", dự báo một lĩnh vực tăng trưởng không ngừng trong 7-10 năm nữa tại Việt Nam

00:11 , 21/01/2026
Một hãng hàng không của Việt Nam sắp biến mất?

Một hãng hàng không của Việt Nam sắp biến mất?

21:18 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên