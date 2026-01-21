Báo lãi kỷ lục nghìn tỷ, "ông trùm" ống nhựa phía Bắc nắm lượng tiền mặt khổng lồ

Nhà máy NTP

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố BCTC hợp nhất Quý IV/2025 với kết quả khả quan bất chấp thị trường vật liệu xây dựng còn nhiều biến động.

Trong quý cuối năm, doanh thu thuần đạt hơn 1.881 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.826 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận gộp giữ ổn định quanh 597 tỷ đồng. Điểm sáng là doanh thu tài chính tăng hơn 40% lên 43 tỷ đồng, trong khi chi phí được tiết giảm.

Lũy kế cả năm 2025, Nhựa Tiền Phong ghi nhận bước tiến lớn với doanh thu thuần 6.750 tỷ đồng, tăng 15% so với 5.829 tỷ đồng năm 2024. Nhờ giá vốn được kiểm soát, lợi nhuận gộp đạt 2.092 tỷ đồng (cùng kỳ 1.769 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh thu tài chính bứt phá lên 167 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, đóng góp lớn vào kết quả chung.

Sau khi trừ các chi phí vận hành (bán hàng 640 tỷ, quản lý 294 tỷ), Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế 1.196 tỷ đồng, gia nhập nhóm doanh nghiệp lãi nghìn tỷ.

Lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 992,8 tỷ đồng , tăng 35% so với mức 735,6 tỷ đồng năm 2024, đưa EPS lên 5.805 đồng.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản đạt 7.047 tỷ đồng, tăng 10%. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng vọt 43% từ 1.005 tỷ lên 1.441 tỷ đồng, cho thấy chiến lược tích trữ mạnh tay.

Tuy nhiên, thanh khoản vẫn dồi dào với lượng tiền và đầu tư tài chính hơn 3.100 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn giảm mạnh từ 1.481 tỷ xuống 1.164 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 4.231 tỷ đồng, với khoản "của để dành" là lợi nhuận chưa phân phối lên tới hơn 1.303 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTP chốt phiên giao dịch ngày 20/1 ở mức 66.400 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá 11.357 tỷ đồng.

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch ĐHQT phát biểu tổng kết hội nghị Tổng kết

Về định hướng tương lai, Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Dũng đặt mục tiêu doanh thu 7.300 tỷ đồng năm 2026, khẳng định tham vọng đưa Nhựa Tiền Phong vươn tầm quốc tế với mục tiêu doanh thu tỷ đô vào năm 2035 . Lãnh đạo NTP nhấn mạnh chiến lược "xanh" sẽ là chìa khóa mở rộng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bước sang chu kỳ phát triển mới từ năm 2026, doanh nghiệp định hướng đón đầu xu thế đô thị thông minh và các tiêu chuẩn môi trường khắt khe để củng cố vị thế dẫn đầu.