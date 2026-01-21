Đằng sau tấm bình phong có giá gần 2,7 tỷ đồng và cú bắt tay độc quyền của 1 công ty Việt Nam với gã khổng lồ Ý

Khách hàng trải nghiệm tại Cassina Space

Thị trường xa xỉ phẩm Việt Nam đang chứng kiến những biến chuyển thú vị. Nếu như một thập kỷ trước, thước đo sự thịnh vượng nằm ở những cuốn sổ đỏ hay dàn siêu xe, thì nay, "khẩu vị" của giới sở hữu tài sản ròng cao (HNWI) đang dịch chuyển mạnh mẽ vào phía sau cánh cửa tư gia.

Ngày 16/01/2026, thị trường ghi nhận một cột mốc quan trọng khi Công ty nanoHome chính thức công bố vai trò đại diện độc quyền cho Cassina – "gã khổng lồ" thiết kế Ý thành lập từ năm 1927.

Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) tại buổi lễ ra mắt showroom Cassina vào ngày 16/1/2026

Tấm bình phong được định giá 2,7 tỷ đồng

Thay vì tiếp cận nội thất như những vật dụng tiêu hao (tiêu sản), nanoHome và Cassina đang hướng thị trường nhìn nhận các thiết kế như một danh mục đầu tư (Asset Class), tương tự như đồng hồ Patek Philippe hay túi Hermes Birkin.

Số liệu từ 1stDibs – sàn giao dịch đồ nội thất xa xỉ toàn cầu – cho thấy các thiết kế biểu tượng của Cassina có khả năng giữ giá và tăng trưởng giá trị trên thị trường thứ cấp.

Đỉnh điểm, tác phẩm vách ngăn Limited Edition Paravento Risacca Room Divider do Gaetano Pesce thiết kế cho Cassina đang được niêm yết với mức giá 102.621,92 USD (tương đương gần 2,7 tỷ đồng).

Không kém cạnh, bộ bàn ăn Very Rare Gaetano Pesce Dining Set gồm bàn Sansone I và 6 ghế Dalila cũng có giá lên tới 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Tính thanh khoản của các dòng sản phẩm thuộc bộ sưu tập iMaestri (bao gồm các thiết kế của Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand...) đã biến chúng thành những tài sản trú ẩn cho dòng tiền của giới sưu tầm.

Tại sao một chiếc ghế lại có giá trị bằng cả một gia tài? Câu trả lời nằm ở Giá trị khan hiếm, được tạo ra chủ động từ quy trình sản xuất thủ công.

Ghế bành 3 Fauteuil Grand Confort thuộc bộ sưu tập LC được thiết kế vào năm 1928 bởi Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand

Khác với mô hình công nghiệp chạy theo sản lượng, Cassina duy trì sự khan hiếm thông qua các tiêu chuẩn cực đoan về nguyên liệu và chế tác. Nguồn da thuộc sử dụng cho các sản phẩm không đến từ quy trình giết mổ công nghiệp mà được tuyển chọn từ những con bò kết thúc vòng đời tự nhiên.

Triết lý này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức ngày càng cao của giới tinh hoa toàn cầu mà còn tạo ra rào cản kỹ thuật khiến số lượng sản phẩm xuất xưởng mỗi năm luôn ở mức giới hạn.

Bên cạnh đó là yếu tố "độc bản". Mỗi sản phẩm khi rời xưởng Meda (Ý) đều mang chữ ký của nghệ nhân đã trực tiếp chế tác và một số series riêng biệt được lưu trữ trong hồ sơ của hãng. Chi tiết này biến mỗi món đồ nội thất trở thành một vật phẩm có lý lịch rõ ràng, thỏa mãn nhu cầu khẳng định "cái tôi" và sự am hiểu văn hóa của chủ sở hữu.

Bài toán B2B và tham vọng của người trong cuộc

Đứng sau cái bắt tay chiến lược này là nanoHome – đơn vị đã có 7 năm (từ 2019) xây dựng thị trường nội thất nguyên bản tại Việt Nam. CEO Kathy Lương Nhã Thi là một cựu chuyên gia phân tích tài chính tại Deutsche Bank.

Bà Kathy Lương hiểu rằng, để thuyết phục được giới siêu giàu và các chủ đầu tư dự án lớn, doanh nghiệp cần một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh. Đó là lý do mô hình Cassina Space ra đời tại TP.HCM, không phải là showroom trưng bày sản phẩm, mà là nơi khách hàng trải nghiệm.

Sự hiện diện chính thức của Cassina qua nanoHome cũng là chỉ báo cho thấy thị trường nội thất cao cấp Việt Nam đã bước qua giai đoạn tự phát để tiến vào thời kỳ phát triển minh bạch.

Nhiều năm qua, thị trường này bị phân mảnh bởi hàng xách tay hoặc nhập khẩu tiểu ngạch, gây rủi ro lớn cho người mua về nguồn gốc xuất xứ và dịch vụ bảo hành. Tuy nhiên, đòn bẩy lớn nhất đến từ Hiệp định EVFTA.

Theo lộ trình cam kết, thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nội thất từ EU (mã HS 9401, 9403) đã được cắt giảm sâu từ mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) 20-25% xuống còn 0% , giúp mức giá hàng chính hãng tại Việt Nam tiệm cận với thị trường gốc.