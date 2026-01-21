CTCP Sách Việt Nam (mã CK: VNB) vừa công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 8,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp từ hoạt động cốt lõi chỉ đạt gần 2,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ lên tới 31,7 tỷ đồng, tăng so với mức 29,9 tỷ đồng của Quý 4/2024. Thuyết minh cho thấy, trong số này có tới 30,5 tỷ đồng đến từ lãi cho vay, phần còn lại là lãi tiền gửi.

Lũy kế cả năm 2025, VNB ghi nhận doanh thu thuần đạt 29,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 31,7 tỷ đồng của năm 2024. Doanh thu tài chính đạt tới 123,8 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm trước (108,8 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 82,9 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với kết quả 75,1 tỷ đồng của năm 2024.﻿

VNB được thành lập từ những năm 1950, trải qua hơn 60 năm với nhiều giai đoạn phát triển và các tên gọi khác nhau. Tiền thân của công ty là Sở Phát hành sách Trung ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956, sau đó đổi tên thành Quốc doanh Phát hành sách Trung ương năm 1960 và hợp nhất với Công ty Xuất nhập khẩu Sách báo để thành lập Tổng Công ty Phát hành sách năm 1978.

Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 4/2016, VNB chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM sau đó 3 tháng. Công ty hiện có vốn điều lệ 679 tỷ đồng tương đương 67,9 triệu cổ phiếu lưu hành. Cơ cấu cổ đông ghi nhận Vingroup nắm hơn 44,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 65,34). ﻿

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VNB đạt hơn 1.216 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.130 tỷ đồng hồi đầu năm.



Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của VNB là "Phải thu về cho vay dài hạn" với giá trị lên tới 1.008 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản này chiếm tới 82,8% tổng tài sản của công ty.



Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là khoản tiền VNB cho một số doanh nghiệp vay với thời hạn lớn hơn 1 năm. Mức lãi suất áp dụng là 12%/năm.



Tại thời điểm cuối năm 2025, công ty có hơn 2,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng với 78,5 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng).



Về phía nguồn vốn, VNB tiếp tục duy trì cấu trúc tài chính an toàn khi không phát sinh nợ vay tài chính. Nợ phải trả chỉ ở mức 31,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ so với vốn chủ sở hữu đạt hơn 1.185 tỷ đồng. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNB kết phiên 21/1 ở mức 16.700 đồng/cp.