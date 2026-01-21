Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động bất ngờ tại Công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương

21-01-2026 - 14:55 PM | Doanh nghiệp

Biến động bất ngờ tại Công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Theo thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 16/1/2026, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể; hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để triển khai dự án Khu đô thị Sala với quy mô 257 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM). Hiện nay, doanh nghiệp giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt thuộc CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu, phụ trách mảng phát triển bất động sản và hạ tầng của tập đoàn.

Gần đây, ông Trần Đăng Khoa (biệt danh Khoa khàn) bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh. Ông Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện ba đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng – lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 2020. Tiếp đó, công ty tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Việc liên tục mở rộng quy mô vốn diễn ra song song với quá trình Đại Quang Minh tham gia nhiều dự án hạ tầng và bất động sản có quy mô lớn. Gần đây nhất, ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng (Hà Nội), liên danh gồm Đại Quang Minh, Bất động sản Văn Phú, MIK Group, Thaco Group, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu lên tới khoảng 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Trong liên danh này, Đại Quang Minh đảm nhiệm vai trò đại diện và điều phối chung. Vị thế của doanh nghiệp nói riêng và Thaco Group nói chung tiếp tục được củng cố khi ngày 25/12/2025, MIK Group thông báo rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án cho Đại Quang Minh.

Về kết quả kinh doanh, trong thư gửi cổ đông và đối tác ngày 4/6/2025, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết lợi nhuận sau thuế của Đại Quang Minh năm 2024 đạt 242 tỷ đồng. Con số này được kỳ vọng tăng lên 1.257 tỷ đồng trong năm 2025, 2.503 tỷ đồng năm 2026 và đạt 4.545 tỷ đồng vào năm 2027, tương đương mức tăng gần 19 lần chỉ trong vòng ba năm.

Nhận lệnh Thủ tướng, THACO sẽ đầu tư chế tạo đầu máy, toa xe nội địa hoá cho chuỗi dự án đường sắt 275 tỷ USD

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một đại gia Thái bỏ ra 19.000 tỷ đồng thâu tóm toàn hệ thống MM Mega Market Việt Nam

Một đại gia Thái bỏ ra 19.000 tỷ đồng thâu tóm toàn hệ thống MM Mega Market Việt Nam Nổi bật

Tasco Auto muốn mua lại 70% Mercedes-Benz Việt Nam: Cuộc chơi mới của các ông trùm ngành xe

Tasco Auto muốn mua lại 70% Mercedes-Benz Việt Nam: Cuộc chơi mới của các ông trùm ngành xe Nổi bật

ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy trải nghiệm truyền thông tích hợp hiện đại và hiệu quả

ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy trải nghiệm truyền thông tích hợp hiện đại và hiệu quả

14:37 , 21/01/2026
Giá vàng lên sát 170 triệu/lượng, doanh thu bán vàng của PNJ giảm 43%, điều gì tạo nên mức lãi kỷ lục gần 2.830 tỷ đồng?

Giá vàng lên sát 170 triệu/lượng, doanh thu bán vàng của PNJ giảm 43%, điều gì tạo nên mức lãi kỷ lục gần 2.830 tỷ đồng?

14:30 , 21/01/2026
Thêm một cổ phiếu nhà Sabeco lên sàn chứng khoán với giá 13.600 đồng

Thêm một cổ phiếu nhà Sabeco lên sàn chứng khoán với giá 13.600 đồng

14:21 , 21/01/2026
Nghị quyết 79 và thời điểm “bật công tắc tăng trưởng” của Vietnam Airlines

Nghị quyết 79 và thời điểm “bật công tắc tăng trưởng” của Vietnam Airlines

13:30 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên