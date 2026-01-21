Biến động bất ngờ tại Công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương

Theo thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 16/1/2026, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã hoàn tất việc nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể; hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để triển khai dự án Khu đô thị Sala với quy mô 257 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP HCM). Hiện nay, doanh nghiệp giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt thuộc CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu, phụ trách mảng phát triển bất động sản và hạ tầng của tập đoàn.

Gần đây, ông Trần Đăng Khoa (biệt danh Khoa khàn) bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh. Ông Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua.



Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ của Đại Quang Minh đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).



Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện ba đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng – lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 2020. Tiếp đó, công ty tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Việc liên tục mở rộng quy mô vốn diễn ra song song với quá trình Đại Quang Minh tham gia nhiều dự án hạ tầng và bất động sản có quy mô lớn. Gần đây nhất, ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng (Hà Nội), liên danh gồm Đại Quang Minh, Bất động sản Văn Phú, MIK Group, Thaco Group, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.



Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu lên tới khoảng 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường thuộc địa bàn TP Hà Nội.



Trong liên danh này, Đại Quang Minh đảm nhiệm vai trò đại diện và điều phối chung. Vị thế của doanh nghiệp nói riêng và Thaco Group nói chung tiếp tục được củng cố khi ngày 25/12/2025, MIK Group thông báo rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án cho Đại Quang Minh.



Về kết quả kinh doanh, trong thư gửi cổ đông và đối tác ngày 4/6/2025, Chủ tịch HĐQT Thaco Trần Bá Dương cho biết lợi nhuận sau thuế của Đại Quang Minh năm 2024 đạt 242 tỷ đồng. Con số này được kỳ vọng tăng lên 1.257 tỷ đồng trong năm 2025, 2.503 tỷ đồng năm 2026 và đạt 4.545 tỷ đồng vào năm 2027, tương đương mức tăng gần 19 lần chỉ trong vòng ba năm.