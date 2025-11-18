Liên danh Đèo Cả - Văn Phú – MIK - Đại Quang Minh đề xuất dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 338.000 tỷ đồng

Phối cảnh đại lộ ven sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố đã xem xét đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án, xác định tập trung đẩy nhanh đầu tư, phát triển hai bên sông Hồng đoạn qua trong vành đai 4 (từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Theo đề xuất của Liên doanh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Văn Phú, Tập đoàn MIK, Công ty Đại Quang Minh, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha đất, trong đó trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng.

Dự án chia thành ba vùng đô thị theo ba đoạn dọc sông Hồng. Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long là khu vực công viên cây xanh sinh thái, thể dục thể thao, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới.

Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực đa chức năng: khu công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi giải trí. Dự án bao gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư tái thiết và xây dựng mới, hỗn hợp công cộng, thương mại dịch vụ, công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí), làng nghề, cảng du lịch, cây xanh cảnh quan...

Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, làng nghề, công viên, cây xanh...

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BT. Đây được xem là dự án đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Hà Nội cho đến nay.

Dự án chia thành ba dự án thành phần gồm giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị monorail. Thành phố dự kiến thanh toán đối ứng cho nhà đầu tư bằng quỹ đất tại chỗ quanh khu vực dự án hoặc quỹ đất ở các vị trí khác.

Đại lộ cảnh quan ven sông Hồng bao gồm hai tuyến đường bộ chạy hai bên bờ sông Hồng với tổng chiều dài 92 km, bắt đầu từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, quy mô 4-6 làn xe, chủ yếu đi ngoài đê và ngoài các khu dân cư hiện hữu.

Chạy dọc hai bên sông Hồng là hai tuyến đường sắt monorail một ray dài 85 km, đáp ứng mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Dự án hình thành chuỗi 8 công viên mở, công viên sinh thái, 12 công viên chuyên đề với tổng diện tích 3.297 ha, trong đó bố trí một số công trình mang tính điểm nhấn của Thủ đô nằm ngoài đê.

TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án vào ngày 19/12 tới, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Theo UBND thành phố, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai từ năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng và không gian phát triển cho giai đoạn 2026-2030, giúp hình thành trục động lực phát triển mới dọc hai bên bờ sông Hồng, kết nối trung tâm Hà Nội với các khu vực phía Bắc và phía Nam sông, mở rộng không gian phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ.

Tuyến đại lộ ven sông kết nối với cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi... sẽ giảm tải áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, hình thành hành lang kinh tế sông Hồng - trục phát triển chiến lược của miền Bắc.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm, không gian di sản - du lịch - dịch vụ, kết nối thủ đô với vùng đồng bằng sông Hồng. Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 3/2022, có quy mô, diện tích tương đối lớn với khoảng 11.000 ha, trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Trong đó, diện tích sông Hồng chiếm 3.600 ha, đất bãi sông trên 5.400 ha, phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt, Tàm Xá, Xuân Canh..., các phường ngoài đê như Tứ Liên, Nhật Tân, Thanh Trì, Lĩnh Nam.