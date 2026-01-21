Thêm một cổ phiếu nhà Sabeco lên sàn chứng khoán với giá 13.600 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 27/01/2026 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Bia – Nước giải khát Sài Gòn – Tây Đô – TDBECO trên thị trường UPCoM, với mã chứng khoán STD.

Theo đó, 20 triệu cổ phiếu STD sẽ được đưa vào giao dịch với giá tham chiếu 13.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa thị trường ước khoảng 272 tỷ đồng.

TDBECO đặt trụ sở chính tại Lô 22, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường An Thới Đông, TP Cần Thơ. Tại thời điểm 31/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và là đơn vị sản xuất nhiều thương hiệu bia quen thuộc như Saigon Lager, 333 và Saigon Export.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 30/9/2025, STD có tổng cộng 180 cổ đông. Trong đó, 176 cổ đông nhỏ nắm giữ hơn 11,8 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 59% vốn điều lệ.

Các cổ đông lớn của STD gồm: Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sở hữu trực tiếp 2,88 triệu cổ phiếu, chiếm 14,41% vốn đồng thời nắm giữ thêm tỷ lệ gián tiếp thông qua các công ty con là CTCP Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB) nắm 9,46%; Nước giải khát Chương Dương (SCD) sở hữu 5,53%. Ngoài ra, Capital Shine Limited nắm giữ 11,58% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2025, doanh thu thuần của STD đạt hơn 74,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 106 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu doanh nghiệp cũng sụt giảm từ 326,5 tỷ xuống còn 257 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 tăng từ 3,13 tỷ đồng lên 3,87 tỷ đồng, song tính chung cả năm, STD chỉ ghi nhận hơn 2,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm sâu so với mức 4,58 tỷ đồng của năm 2024.