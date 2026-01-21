Giá vàng lên sát 170 triệu/lượng, doanh thu bán vàng của PNJ giảm 43%, điều gì tạo nên mức lãi kỷ lục gần 2.830 tỷ đồng?

Nguồn: PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2025 với bức tranh tài chính có sự trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Lũy kế 12 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với mức nền của năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Báo cáo cho thấy, doanh thu vàng 24K giảm 42,8% so với cùng kỳ do tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm bị hạn chế kéo dài. Trước bối cảnh này, PNJ đã chủ động điều phối nguồn lực, ưu tiên tập trung cho mảng cốt lõi là trang sức bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng 33,9%, đạt 2.829 tỷ đồng. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành vượt mức 44,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Yếu tố chính giúp PNJ tăng trưởng về lợi nhuận nằm ở việc cải thiện biên lợi nhuận gộp. Việc giảm tỷ trọng mảng vàng 24K (vốn có biên lợi nhuận thấp) và tăng tỷ trọng mảng bán lẻ (biên lợi nhuận cao) đã giúp biên lãi gộp trung bình cả năm đạt 22,0%, tăng so với mức 17,6% của năm ngoái.

Riêng quý 4/2025, PNJ ghi nhận sự phục hồi với doanh thu thuần đạt 9.623 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 66,8%, đóng góp lớn vào kết quả cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trang sức bán lẻ tiếp tục đóng góp chủ lực, chiếm 69,6% tổng doanh thu (tăng so với mức 58,3% của năm 2024). Doanh thu mảng này tăng trưởng 11,1% bất chấp sức mua thị trường biến động.

Kết quả này được hỗ trợ bởi hệ thống 431 cửa hàng (tính đến cuối năm 2025, PNJ đã mở mới 17 cửa hàng và đóng cửa 15 điểm hoạt động kém hiệu quả), cùng chiến lược nâng cấp trải nghiệm tại các cửa hàng diện tích lớn.

Kế hoạch tăng vốn

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ hiện đang giao dịch quanh vùng giá 108.000 - 112.000 đồng/cp, thiết lập vùng đỉnh giá mới. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo đó đạt trên 38.000 tỷ đồng.

HĐQT PNJ vừa công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy qua các năm. Sau đợt phát hành dự kiến trong nửa đầu năm 2026, vốn điều lệ của PNJ sẽ vượt mốc 5.100 tỷ đồng.

Trước mắt, vào ngày 28/1 tới, cổ đông PNJ sẽ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp), tổng giá trị chi trả khoảng 341 tỷ đồng.