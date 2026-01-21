Cổ phiếu Petrolimex tăng 60% từ đầu năm, em gái cựu TGĐ Đào Nam Hải muốn bán hết

Thị trường chứng khoán những tuần đầu năm 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu năng lượng, trong đó tâm điểm dòng tiền đổ dồn về mã PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Sau chuỗi tăng điểm ấn tượng kể từ đầu tháng 1, thị giá PLX đã ghi nhận mức tăng trưởng gần 60%, đưa vốn hóa doanh nghiệp trở lại nhóm dẫn đầu sàn HoSE. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu PLX đóng cửa tại mức 59.100 đồng/cp, tăng nhẹ 0,17% so với tham chiếu, tiếp tục giữ vững vùng đỉnh 4 năm với thanh khoản sôi động.

Trong bối cảnh cổ phiếu đang giao dịch ở vùng giá hấp dẫn nhất trong vòng 4 năm qua, bà Đào Thị Thu Hà, em gái ông Đào Nam Hải đăng ký bán toàn bộ 20.000 cổ phiếu PLX đang nắm giữ để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 21/01/2026 đến ngày 19/02/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, bà Hà sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp này.

Ông Đào Nam Hải là cựu Tổng Giám đốc Petrolimex, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ tháng 7/2025.

Đà tăng phi mã của PLX thời gian qua được hỗ trợ tích cực bởi những thông tin vĩ mô về thay đổi cơ chế quản lý kinh doanh xăng dầu.

Việc cơ quan quản lý dự kiến trao quyền tự quyết định giá bán cho doanh nghiệp được đánh giá là bước ngoặt lớn, giúp các "ông lớn" đầu ngành như Petrolimex chủ động biên lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro từ biến động giá dầu thế giới (lag giá).

Với thị phần gần 50% cùng hệ thống kho cảng, đường ống dẫn dầu hoàn chỉnh, Petrolimex được giới phân tích nhận định là đơn vị hưởng lợi trực tiếp và lớn nhất khi chính sách mới đi vào thực tiễn.

Về sức khỏe tài chính, kết thúc năm 2025, Petrolimex tiếp tục duy trì quy mô doanh thu hợp nhất ấn tượng ở mức 290.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách Nhà nước hơn 30.000 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng đang đẩy mạnh chiến lược tái cấu trúc, chuyển dịch sang năng lượng xanh và chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng bền vững trong dài hạn bất chấp những rung lắc ngắn hạn của thị trường.