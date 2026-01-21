Doanh thu gộp năm 2025 của Imexpharm đạt 2.914 tỷ đồng, tăng 16,0%

Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm cho biết: "Năm 2025, Imexpharm tiến lên bằng sức mạnh của sự đồng lòng, kỷ luật và khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thị trường chuyển mình với nhiều cơ hội và thách thức. Những kết quả đạt được không đến từ nỗ lực của một cá nhân, mà là sự cống hiến bền bỉ của hàng nghìn con người cùng chung một nhịp. Với vị thế tiên phong trong ngành, chúng tôi kiên định xây dựng nền tảng tăng trưởng vững chắc dựa trên chất lượng nghiêm ngặt, đổi mới có trách nhiệm và cam kết mang lại giá trị lâu dài cho các bên liên quan."

Kết quả tài chính nổi bật

CTCP Dược phẩm Imexpharm ("Imexpharm" hay "Công ty", IMP.VN), doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam, đã công bố Kết quả kinh doanh Quý 4 và năm 2025 ("2025") vào 20/1/2026.

Doanh thu gộp năm 2025 đạt 2.914 tỷ đồng, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trưởng trung bình 9% của ngành dược nội địa (theo số liệu ngành cuối Q3/2025). Doanh thu thuần tăng 10,7% so với cùng kỳ, đạt 2.441 tỷ đồng, nhờ vào sự tăng trưởng của cả 2 kênh OTC và ETC. Công ty đã hoàn thành lần lượt 98% và 92% kế hoạch doanh thu gộp và doanh thu thuần.

Doanh thu kênh ETC tăng 11,8% so với cùng kỳ, một phần phản ánh nhu cầu tiếp tục gia tăng đối với các sản phẩm đạt chuẩn EU-GMP, một phần được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch danh mục sản phẩm sang các loại thuốc giá trị và công nghệ cao (VD: thuốc bột đa liều, bột đông khô pha tiêm…) Kênh OTC ghi nhận doanh thu tăng 18,3% với số lượng khách hàng tăng 6% so với cùng kỳ. Ngay cả khi loại trừ yếu tố điều chỉnh giá trong kỳ, năm 2025 chính thức đánh dấu sự hồi phục của kênh OTC sau một giai đoạn khó khăn mặc dù môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức. Tất cả các khu vực kinh doanh trên cả nước đều ghi nhận tăng trưởng, dẫn đầu là thị trường miền Bắc với mức tăng 51% svck. Doanh thu từ các chuỗi nhà thuốc lớn tăng 75,8% so với cùng kỳ, đưa tỷ trọng đóng góp của kênh này lên mức 13,8% tổng doanh thu OTC (từ mức 9% của năm 2024), góp phần mở rộng độ phủ của thuốc Imexpharm trên thị trường.

Lợi nhuận gộp tăng 17,1% svck, vượt xa mức tăng doanh thu thuần, nhờ kiểm soát giá vốn hàng bán chỉ tăng 6,7%. Kết quả này đến từ nỗ lực quản lý tồn kho hiệu quả, tiếp tục cải thiện công tác lập kế hoạch và đẩy mạnh sản xuất liên tục nhằm tối ưu công suất nhà máy. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp tăng lên 41,0% (so với 38,8% năm 2024), phản ánh hiệu quả sản xuất tích cực, củng cố khả năng sinh lời của Công ty.

Lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 91% kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn so với tăng trưởng lợi nhuận gộp bởi trong năm 2025, Công ty tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới bán hàng đồng thời đổi mới và nâng cấp nhiều hệ thống vận hành, đưa số hoá vào hầu hết các công đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh… khiến chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý tăng 32% so với cùng kỳ.

EBITDA đạt 567 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 89% kế hoạch năm. Biên EBITDA đạt mức 23,2%.

Hoạt động kinh doanh nổi bật

Imexpharm duy trì vai trò tích cực trong cộng đồng y khoa thông qua các chuỗi hội thảo chuyên đề và chương trình khoa học thường niên ImexForum, đồng thời tham gia và đồng hành cùng nhiều hội nghị khoa học uy tín, bao gồm Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025 và các hội nghị của Hội Dược học Việt Nam; Là Nhà Tài Trợ Kim Cương cho Hội nghị Khối Vận Hành Bán Lẻ & Đối Tác 2025 do Pharmacity tổ chức.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP. Ảnh: Imexpharm

Tiếp tục lấy đổi mới sáng tạo là trọng tâm chiến lược. Trong năm 2025, Imexpharm ra mắt 25 sản phẩm mới, vượt kế hoạch năm (16 SKUs), đồng thời duy trì 157 dự án R&D đang triển khai. Trong Quý 4, Imexpharm chính thức đưa ra thị trường thuốc kháng sinh "first generic" đạt tiêu chuẩn EU-GMP tiên phong tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị chất lượng cao với chi phí hợp lý cho bệnh nhân.

Công ty tiếp tục duy trì và sở hữu 28 giấy phép lưu hành tại Châu Âu (EU-MAs) cho 11 sản phẩm, tạo lợi thế khi thâm nhập các thị trường khó tính. Năm 2025 đánh dấu bước tiến rõ nét trong chiến lược mở rộng thị phần toàn cầu, với việc nộp mới 1 hồ sơ đăng ký thuốc tại thị trường EU và 3 hồ sơ đăng ký tại các nước ASEAN (Myanmar, Malaysia, Singapore); ký kết thành công 1 hợp đồng phân phối thuốc tiêm tại Thái Lan và 1 biên bản ghi nhớ (MOU) với đối tác châu Âu, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận toàn bộ thị trường EU, Vương quốc Anh, Canada, Thụy Sĩ và Israel, nâng tổng số thị trường hiện diện lên hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Song song với hoạt động kinh doanh, Imexpharm tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị vận hành Base platform và triển khai chuyển đổi số trong quản trị nhân sự với dự án tích hợp hệ thống iHRP cùng đối tác FPT, giúp số hóa quy trình, nâng cao hiệu suất tổ chức và chuẩn hóa công tác quản trị nguồn nhân lực.

Trong Quý 4/2025, Công ty ra mắt Imexpharm Connects – một nền tảng số và hệ sinh thái kết nối được xây dựng nhằm tăng cường kết nối, minh bạch thông tin và lan tỏa giá trị chất lượng, hướng đến trải nghiệm đồng hành trọn vẹn cho cộng đồng Dược sĩ và Nhà thuốc.

Imexpharm đã hoàn tất các thủ tục pháp lý trọng yếu cho Dự án Tổ hợp Nhà máy Dược phẩm Cát Khánh, nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bước vào giai đoạn 1 của dự án.

Triển vọng thị trường

Thị trường đang chứng kiến sự giao thoa giữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân và năng lực sản xuất nội địa đang được nâng tầm rõ rệt. Việc tích hợp Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình R&D, số hoá sâu và rộng toàn bộ quy trình đăng ký thuốc đang và sẽ trở thành yếu tố then chốt giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của toàn ngành và xu hướng sử dụng các loại thuốc mới. Sự gia tăng đồng thời của cả cung và cầu đối với các dòng thuốc chất lượng cao mở ra triển vọng bứt phá cho các doanh nghiệp sở hữu năng lực sản xuất tiên tiến, nhạy bén trong việc đón đầu xu hướng tiêu dùng mới.

Nhân viên Imexpharm trong công tác nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Imexpharm

Về mặt sản phẩm, thuốc sinh học, tương tự sinh học (biosimilars) và thuốc đặc trị sản xuất bằng công nghệ hiện đại sẽ tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng. Đây là những mảng sản phẩm đáp ứng trực tiếp nhu cầu điều trị phức tạp, đóng vai trò là "đầu tàu" thúc đẩy giá trị toàn thị trường trong những năm tới.

Sau giai đoạn tăng trưởng ổn định, thị trường dược phẩm Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng tốc mới với mức tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2028 (bao gồm cả vắc-xin – theo IQVIA). Trong bối cảnh đó, với nền tảng vững chắc từ các năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP cùng danh mục sản phẩm chất lượng cao, Imexpharm tự tin duy trì vị thế tiên phong. Chiến lược tập trung vào chất lượng và đổi mới sáng tạo không chỉ giúp Imexpharm thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt mà còn đảm bảo khả năng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng bền vững, mang lại giá trị dài hạn cho Cổ đông và các bên liên quan.