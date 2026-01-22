Bán cá rô phi số 1 Việt Nam, doanh nghiệp báo lãi 1.000 tỷ, gấp 21 lần năm trước

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.119 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với con số 1.361 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Sự tăng trưởng về doanh thu này, theo giải trình từ phía ban lãnh đạo công ty, đến từ việc cả sản lượng tiêu thụ và giá bán đều tăng trong những tháng cuối năm.

Trừ đi giá vốn hàng bán, ANV lãi gộp hơn 425 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

ANV lãi sau thuế trong quý 4 đạt gần 252 tỷ đồng, gấp 42,5 lần so với mức lãi chỉ gần 6 tỷ đồng của quý 4/2024.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 6.952 tỷ đồng, tăng 41,5% so với mức 4.911 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt con số kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng (999,5 tỷ đồng), gấp gần 21 lần so với mức 47,8 tỷ đồng của năm trước. Tương ứng với kết quả này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của ANV cũng tăng vọt từ 179 đồng năm 2024 lên 3.754 đồng trong năm 2025.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Việt đạt 5.825 tỷ đồng, tăng mạnh gần 1.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 2.298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.069 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay hơn 1.653 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 22/1/2025, giá cổ phiếu ANV đóng cửa ở mức 26.800 đồng/cổ phiếu, tăng 2,3%.



Được thành lập vào năm 2000, Navico là một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu cá tra, rô phi lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Đây cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới.

Công ty con TNHH MTV Ấn Độ Dương của ANV đã trở thành nhà xuất khẩu cá rô phi lớn nhất Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025, theo VASEP.

Theo báo cáo của Chứng khoán Phú Hưng, cá rô phi đã đóng góp 21,4% vào tổng doanh thu 9 tháng năm 2025 của ANV (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ năm trước, mảng này gần như không đáng kể.

Ông Doãn Tới, sinh năm 1954, quê ở Thanh Hóa, địa chỉ hiện tại ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của ANV được ghi nhận nằm trong top 60 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, theo số liệu cuối năm 2025.

Ông Doãn Tới hiện đang sở hữu 146,61 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 54,98%. Với mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch 22/1 là 26.800 đồng/cp, lượng cổ phiếu của ông Tới có giá trị hơn 3.900 tỷ đồng.