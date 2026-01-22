Đẩy lùi đột quỵ từ chăm sóc chủ động: Long Châu triển khai chuỗi chương trình tầm soát miễn phí cho cộng đồng

Đột quỵ đang trở thành một trong những thách thức đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo ngành y tế, đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Đồng thời nước ta cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất khu vực Đông Nam Á. Thực trạng này cho thấy việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa đột quỵ trong cộng đồng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Long Châu đồng hành tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại lễ khởi động Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tiếp tục kiên định với sứ mệnh đồng hành cùng ngành y tế trong các hoạt động phòng, chống đột quỵ. Đây là bước đi nhất quán, tiếp nối "Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam" do Long Châu phối hợp cùng Bộ Y tế và các đơn vị khởi động từ tháng 10/2025. Trong đó, mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng giữ vai trò then chốt trong công tác hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm soát sức khoẻ, hướng dẫn nhận biết sớm và kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian vàng.

Mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu phát huy vai trò cầu nối lan tỏa các thông tin y khoa chính xác, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân.

Nối tiếp sứ mệnh chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân, ngày 17/01, "Long Châu sẻ chia 2026" chính thức khởi động, đánh dấu năm thứ sáu của hành trình bền bỉ phụng sự cộng đồng. Dự án năm nay mở màn với chuỗi chương trình trọng tâm về dự phòng đột quỵ mang tên "Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh". Thông qua các sự kiện tầm soát và nâng cao nhận thức về đột quỵ, hệ thống kỳ vọng đưa dịch vụ y tế hiện đại đến gần hơn với người dân, góp phần đẩy lùi mối nguy sức khỏe ngay từ những bước chăm sóc ban đầu.

Xã Phú Lộc (Sóc Trăng) là điểm đến đầu tiên của chuỗi chương trình "Hành trình sức khoẻ - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh" trong năm 2026.

Xã Phú Lộc (Sóc Trăng) là điểm đến đầu tiên cho hành trình năm 2026. Thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục đi tới nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện sống thiếu thốn khiến việc tiếp cận y tế của người dân còn hạn chế.

Chuyến xe yêu thương lần này mang đến cơ hội tầm soát đột quỵ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí với sự đồng hành của các đơn vị y tế: Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ… và chính quyền địa phương. Xuyên suốt chương trình, gần 600 ông, bà, cô, chú… đã được các bác sĩ tận tình khám và giải thích cặn kẽ về các chỉ số huyết áp, đường huyết, kết quả siêu âm…, chia sẻ các kiến thức y khoa bổ ích và cách chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể phòng ngừa hiệu quả thông qua xây dựng lối sống lành mạnh và quản lý tốt các yếu tố bệnh nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu… Việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, đối với gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế hay sinh sống ở vùng khó khăn, khám sức khỏe định kỳ nói chung và tầm soát đột quỵ nói riêng vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về chi phí, phương tiện, cơ sở vật chất...

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành gửi trao những món quà sức khỏe đến người dân Sóc Trăng.

Thông qua chương trình lần này, Long Châu kỳ vọng mang đến sự chăm sóc kịp thời bằng cách tiếp cận khoa học và nhân văn. Đây cũng chính là cam kết bền vững của hệ thống hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và minh bạch cho người dân ở mọi vùng miền và lứa tuổi, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2026, đơn vị sẽ triển khai thêm nhiều dự án và hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng đến mục tiêu dài hạn vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, không còn gánh nặng đột quỵ.

"Long Châu sẻ chia 2026" kỳ vọng góp phần đẩy lùi mối nguy đột quỵ trong cộng đồng và thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế cho người dân mọi miền.

Suốt 5 năm qua, hàng ngàn chuyến xe "Long Châu sẻ chia" vẫn âm thầm đến từng thôn xóm, bản làng để kịp thời chăm lo sức khỏe cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, Long Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương, bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước triển khai hơn 170 chương trình khám bệnh miễn phí và nâng cao nhận thức cho gần 30.000 người dân khắp mọi miền. Song song, hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với cộng đồng, góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động dựa trên nền tảng khoa học. Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng núi cao, mỗi hành trình là nỗ lực bền bỉ của Long Châu góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế, mở ra cơ hội để mọi người dân được tiếp cận thông tin chính xác và bảo vệ sức khỏe đúng cách.

Năm 2025, "Long Châu sẻ chia" đã chăm sóc, khám bệnh miễn phí cho gần 30.000 người dân khắp mọi miền.



