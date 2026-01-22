Lên HoSE, AFIEX báo lãi tăng mạnh trong năm 2025

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX, mã CK: AFX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 với nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của AFIEX đạt hơn 1.061,2 tỷ đồng, gấp 1,52 lần cùng kỳ, trong đó, riêng doanh thu xuất khẩu gạo đạt hơn 138 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo AFIEX cho biết, trong khi mảng thức ăn – thủy sản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khi nhu cầu thủy sản được phục hồi và tăng trở lại tại các thị trường lớn về thủy sản của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc,.... mảng lương thực và xuất khẩu gạo được cải thiện giúp AFIEX ghi nhận kết quả tích cực.

Tính riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gạo của AFIEX đạt trên 15 triệu USD, tăng đột biến so với 2024, giúp AFIEX đạt doanh thu tăng trưởng tích cực trong năm qua.

Ngoài ra, nhờ linh hoạt trong việc luân chuyển nguồn vốn, tận dụng các cơ hội đầu tư tài chính ngắn hạn an toàn và hoạt động thoái vốn đầu tư từ công ty liên kết, doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 3,62 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 34 tỷ đồng, đồng thời duy trì chi phí tài chính, chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ so với mức độ gia tăng sản xuất giúp lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh vượt xa con số của năm 2024, khi gấp gần 3,6 lần, đạt hơn 33,88 tỷ dồng.

Lũy kế cả năm 2025, AFIEX ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt gần 2.822,4 tỷ đồng, bằng 136,5% so với cùng kỳ, cùng lợi nhuận nhảy vọt lên hơn 59,2 tỷ đồng, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2024

Với kết quả này, AFIEX cũng vượt xa chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm với doanh thu 2.523,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 39,95 tỷ đồng.

Ngoài mảng gạo, AFIEX được đánh giá cao khi sở hữu quỹ đất rất lớn tại An Giang và Cần Thơ phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, với thời hạn sử dụng đến sau năm 2040, thậm chí xa hơn, nhiều diện tích đất là đất lâu dài.

Ban lãnh đạo AFIEX nhấn mạnh, trong thời gian sắp tới, với quỹ đất dồi dào tại trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh An Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Công ty sẽ tự triển khai hoặc kết hợp với những đơn vị có năng lực và tiềm lực tài chính để phát triển các dự án bất động sản, dự kiến mảng kinh doanh bất động sản sẽ mang lại doanh thu, lợi nhuận tích cực tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

Tổng diện tích đất Công ty đang được sử dụng khá lớn, trải dài khắp tỉnh An Giang, đây là một tỉnh có vị trí địa lý, kinh tế xã hội quan trọng trong của miền Tây Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với nguồn lực đất đai lớn Công ty có rất nhiều dư địa cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi là chế biến xuất khẩu gạo, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi cũng như lợi thế rất lớn trong việc phát triển hoạt động logistics, bất động sản.

Trước đó, AFIEX đã triển khai thành công 4 dự án bất động sản khu dân cư tại địa bàn tỉnh An Giang bao gồm khu dân cư Trần Quang Khải, khu dân cư Vỏ sò than bùn Mỹ Thới, khu dân cư - trung tâm thương mại Nam châu Đốc, khu dân cư Thoại Ngọc Hầu, khu dân cư kênh đào mở rộng mặt tiền Quốc lộ 91.

Ngoài ra, trong danh mục các dự án dự kiến thí điểm theo Nghị quyết 171 của tỉnh An Giang công bố vừa qua có 02 dự án nhà ở mới của của AFIEXđã được đưa vào danh mục triển khai.

Được biết, ngày 9/12/2025, cổ phiếu AFX của AFIEX đã chính thức niêm yết trên HoSE….