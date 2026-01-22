Doanh nghiệp Việt Nam khai thác loại khoáng sản "1 vốn 4 lời" chuyên dùng cho quốc phòng, pin, lãi hơn 470 tỷ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 ghi nhận doanh thu thuần trong quý của công ty đạt 88,33 tỷ đồng , giảm khoảng 27% so với mức 122 tỷ đồng ghi nhận vào quý 4/2024 .

Doanh thu giảm khiến lợi nhuận sau thuế của HGM trong quý cuối năm đạt 53 tỷ đồng , giảm 8% so với cùng kỳ năm trước .

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2025, kết quả kinh doanh của HGM lại tăng trưởng tốt với doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng , tăng tới 87% so với năm 2024 .

Lợi nhuận gộp đạt gần 580 tỷ đồng, tăng 140% so với năm 2024. Đáng chú ý, biên lợi nhuận của công ty tăng từ 65,3% trong năm 2024 lên tới 83,5% trong năm 2025.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2025 của HGM đạt kỷ lục với 476 tỷ đồng, tăng 157% so với mức 185 tỷ đồng ghi nhận trong năm trước đó .

Sản phẩm của Công ty chủ yếu là Antimon kim loại. Trong năm 2025, doanh thu của HGM chủ yếu đến từ Antimony xuất khẩu với 685 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Doanh thu từ Antimony tiêu thụ trong nước giảm 39% so với năm 2024 đạt hơn 10 tỷ đồng.

Được biết, Antimon là khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.



Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon.﻿

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1/2025, cổ phiếu HGM﻿ có giá là 230.000 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn gần 2.900 tỷ đồng.﻿