Theo BCTC quý IV/2025, CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã CK: HT1) ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 1.980 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 4%, lên hơn 1.706 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực kiểm soát chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt hơn 273 tỷ đồng, tăng 34% so với quý IV/2024.



Chi phí bán hàng tăng 12% lên 60 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 93 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, HT1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 đạt 85 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết kết quả tích cực chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ xi măng tăng 10,5% và phát sinh thêm khoản thu từ phí hoàn vốn dự án tuyến đường kết nối đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu (TP HCM).



Tính chung cả năm 2025, Vicem Hà Tiên đạt doanh thu thuần hơn 7.364 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 274 tỷ đồng, tăng 353%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 717 đồng, cao gấp khoảng 3,5 lần cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, khi lợi nhuận thực hiện cao hơn khoảng 49% so với mục tiêu đề ra.



Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HT1 ghi nhận hơn 7.600 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 518 tỷ đồng, giảm 39%, trong khi hàng tồn kho tăng nhẹ lên gần 693 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 33%, lên hơn 697 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại dự án Kiên Lương và khu nhà ở cán bộ công nhân viên Nhà máy Xi măng Bình Phước.



Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của Vicem Hà Tiên giảm mạnh 25%, xuống gần 2.512 tỷ đồng, chủ yếu do dư nợ vay tài chính thu hẹp gần 60%, còn khoảng 618 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HT1 đóng cửa phiên 21/1 ở mức 16.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa khoảng 6.220 tỷ đồng.

Xi măng Vicem Hà Tiên là một trong những doanh nghiệp xi măng đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, tiền thân là Nhà máy Xi măng Hà Tiên do hãng VENOT.PIC Cộng Hòa Pháp cung cấp thiết bị và được khởi công xây dựng vào ngày 15/4/1961. Năm 2007, công ty được cổ phần hoá và sáp nhập vào Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).