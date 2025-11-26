Vì sao 'ông trùm' xi măng thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp?

Cụ thể, Vicem dự kiến đấu giá bán cổ phần theo lô của CTCP Vicem Vận tải Hoàng Thạch do Vicem sở hữu.

Cụ thể, Vicem sẽ chào bán toàn bộ 33.545 cổ phần của Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần và giá khởi điểm cho toàn bộ lô cổ phần được xác định ở mức 10,43 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 10h30 ngày 23/12/2025.

Vicem Vận tải Hoàng Thạch hiện là công ty con của Vicem với tỷ lệ sở hữu 51,61% tính đến quý II năm nay.

Tại Công ty CP Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng Nai, Vicem dự kiến bán đấu giá 3.402.366 cổ phần, giá khởi điểm 51,68 tỷ đồng.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thoái vốn một loạt doanh nghiệp.

Vicem cũng đồng thời thực hiện thoái vốn tại 3 doanh nghiệp liên doanh và liên kết khác gồm Công ty CP Bao bì Hà Tiên, Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch và Công ty CP Sông Đà 12.

Tại Công ty CP Bao bì Hà Tiên, Vicem dự kiến bán 1,538 triệu cổ phần với giá khởi điểm 73,67 tỷ đồng.

Tại Bao bì Hoàng Thạch, số lượng cổ phần chào bán là 568.448 cổ phần, giá khởi điểm 43,14 tỷ đồng. Đối với Sông Đà 12, Vicem dự kiến đấu giá 1,2 triệu cổ phần với tổng giá khởi điểm 2,4 tỷ đồng.

Cả 3 doanh nghiệp này là các đơn vị liên kết mà Vicem đang nắm giữ lần lượt 38,45%, 27,76% và 24% vốn theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

Việc tổ chức đấu giá cổ phần nằm trong triển khai Đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-BXD tháng 6/2024.

Trên cơ sở đề án, Hội đồng thành viên Vicem đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-Vicem ngày 14/8/2024 phê duyệt kế hoạch triển khai và tiếp đó là Quyết định số 1748 ngày 25/10/2024 về kế hoạch thoái vốn đầu tư tại các đơn vị trong giai đoạn 2024 - 2025.

Trước đó, Hội đồng thành viên Vicem cũng đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai đề án và lộ trình thoái vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên trong hai năm 2024 - 2025, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Được biết, cuối năm ngoái, Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra khoản đầu tư của Vicem vào một số công ty tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

Trước thực trạng này, Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị Vicem rà soát, đánh giá các khoản tài chính tại doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả. Vicem phải chỉ đạo người đại diện phần vốn góp tại các bên này có ý kiến với HĐTV, HĐQT xây dựng phương án cụ thể để khắc phục khó khăn tài chính, lỗ lũy kế kéo dài.

Thanh tra cũng yêu cầu Vicem khẩn trương xem xét, quyết định thực hiện giám sát tài chính phù hợp với các công ty có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Năm 2024, Vicem lỗ hợp nhất 1.400 tỷ đồng. Năm 2023, tổng công ty cũng lỗ khoảng 1.129 tỷ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Vicem ghi nhận lãi công ty mẹ gần 193 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất hơn 34 tỷ sau 2 năm liền thua lỗ.

Vicem là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, có tuổi đời hơn 40 năm. Vicem quản lý 10 nhà máy trên cả nước với 16 dây chuyền sản xuất, công suất 20 triệu tấn clinker và 27 triệu tấn xi măng mỗi năm. Hệ sinh thái nổi tiếng với các thương hiệu xi măng Hà Tiên, Hải Phòng, Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Bút Sơn, Hoàng Mai...