Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 23/1: Vosco, Navico báo lãi tăng hàng chục lần, 2 ngân hàng báo lãi tăng trên 90%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 23/1:

Vosco (VOS) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế quý 4 lên tới 5.655% khi báo lãi quý 4 đạt 276 tỷ đồng, so với con số 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Cùng ngành, VP Tanker (VPA) vẫn ghi nhận mức lỗ 7 tỷ đồng trong quý cuối năm.

Navico (ANV) ghi nhận quý 4 với mức lãi 295 tỷ đồng, tăng trưởng tới 2.038%. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp này mang về 1.152 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 1.368%.

Thuận Phước (THP) ghi nhận lãi quý 4 đạt 14 tỷ đồng, giúp lợi nhuận cả năm đạt 46 tỷ đồng (tăng 149%).

Ở khối Ngân hàng, PGBank (PGB) ghi nhận quý 4 lãi 272 tỷ đồng, tăng trưởng 256%. Tính chung cả năm 2025, PGBank đạt 768 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 81%. VietABank (VAB) cũng đóng góp con số lãi năm ấn tượng đạt 1.623 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thiết bị điện, Gelex Electric (GEE) tiếp tục khẳng định vị thế với lợi nhuận cả năm 2025 đạt 4.246 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi (97%) so với thực hiện năm 2024. Riêng quý 4, doanh nghiệp này báo lãi 714 tỷ đồng.

Nhóm ngành Than cũng ghi nhận sự phục hồi khi Than Hà Tu (THT) báo lãi quý 4 đạt 61 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 40 tỷ), đưa lãi cả năm lên 51 tỷ đồng, tăng trưởng 79%.

Một số doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với khó khăn. Bảo hiểm PVI (PVI) ghi nhận quý 4 lỗ 31 tỷ đồng, dù vậy lãi cả năm vẫn đạt 1.456 tỷ đồng (tăng 28%).

Minh Hải Jostoco (JOS) tiếp tục chìm trong khó khăn với mức lỗ quý 4 lên tới 178 tỷ đồng.

Saigon Bus (BSG) báo lỗ quý 4 là 9 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025: