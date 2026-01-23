Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO - Mã: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 976 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 71,6%, giúp công ty mang về gần 700 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Sau khi trừ các chi phí, SASCO báo lãi sau thuế quý 4 đạt 367 tỷ đồng , tăng 188% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, con số này cao hơn tổng lợi nhuận của cả 3 quý đầu năm 2025 cộng lại (khoảng 328 tỷ đồng).

Theo giải trình từ doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và kiểm soát chi phí vận hành .

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 187% lên 138,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn .

Trong kỳ, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm gần 45 tỷ đồng do việc truy thu tiền thuê đất bổ sung giai đoạn 2015-2024 , tuy nhiên mức ảnh hưởng không quá lớn so với đà tăng trưởng chung.

Lũy kế cả năm 2025, SASCO đạt doanh thu 3.315 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 844 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 67% so với năm 2024 .

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 2.464 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt xấp xỉ 978 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản .

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng với thông tin tài chính tích cực, cổ phiếu SAS trên sàn UPCoM đã có nhịp tăng giá đáng kể kèm thanh khoản cải thiện. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1/2026, thị giá SAS đạt 40.900 đồng/cp, tăng 4,07% so với phiên trước. Tính từ vùng giá tích lũy quanh mốc 31.000 đồng hồi đầu tháng 1, cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 32% .