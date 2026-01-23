Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%

23-01-2026 - 07:20 AM | Doanh nghiệp

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%

Ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, công ty thiết lập đỉnh lãi mới trong lịch sử hoạt động.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO - Mã: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 976 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 71,6%, giúp công ty mang về gần 700 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%- Ảnh 1.

Sau khi trừ các chi phí, SASCO báo lãi sau thuế quý 4 đạt 367 tỷ đồng , tăng 188% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, con số này cao hơn tổng lợi nhuận của cả 3 quý đầu năm 2025 cộng lại (khoảng 328 tỷ đồng).

Theo giải trình từ doanh nghiệp, kết quả này đến từ việc ghi nhận khoản bù lợi nhuận của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và kiểm soát chi phí vận hành .

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 187% lên 138,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn .

Trong kỳ, doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm gần 45 tỷ đồng do việc truy thu tiền thuê đất bổ sung giai đoạn 2015-2024 , tuy nhiên mức ảnh hưởng không quá lớn so với đà tăng trưởng chung.

Lũy kế cả năm 2025, SASCO đạt doanh thu 3.315 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 844 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 67% so với năm 2024 .

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt 2.464 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt xấp xỉ 978 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản .

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng với thông tin tài chính tích cực, cổ phiếu SAS trên sàn UPCoM đã có nhịp tăng giá đáng kể kèm thanh khoản cải thiện. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/1/2026, thị giá SAS đạt 40.900 đồng/cp, tăng 4,07% so với phiên trước. Tính từ vùng giá tích lũy quanh mốc 31.000 đồng hồi đầu tháng 1, cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 32% .

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa lúc giá bạc áp sát 100 triệu đồng/kg, ANCARAT có động thái khác thường

Giữa lúc giá bạc áp sát 100 triệu đồng/kg, ANCARAT có động thái khác thường Nổi bật

'Huyền thoại' nước giải khát 74 năm tuổi báo lỗ 20 quý liên tiếp, nguy cơ phá sản vì khoản nợ gần 490 tỷ đồng với Sabeco

'Huyền thoại' nước giải khát 74 năm tuổi báo lỗ 20 quý liên tiếp, nguy cơ phá sản vì khoản nợ gần 490 tỷ đồng với Sabeco Nổi bật

F88 ‘bốc đầu’ 3 phiên trần liên tiếp sau khi không còn mức giá 1 triệu đồng

F88 ‘bốc đầu’ 3 phiên trần liên tiếp sau khi không còn mức giá 1 triệu đồng

07:19 , 23/01/2026
Thương hiệu thời trang nói “lời tạm biệt” sau 12 năm: CEO lần đầu tiết lộ nguyên nhân, “cái giá phải trả” và 2 giai đoạn “thử thách đến tận cùng”

Thương hiệu thời trang nói “lời tạm biệt” sau 12 năm: CEO lần đầu tiết lộ nguyên nhân, “cái giá phải trả” và 2 giai đoạn “thử thách đến tận cùng”

07:09 , 23/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 23/1: Vosco, Navico báo lãi tăng hàng chục lần, 2 ngân hàng báo lãi tăng trên 90%

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 23/1: Vosco, Navico báo lãi tăng hàng chục lần, 2 ngân hàng báo lãi tăng trên 90%

00:16 , 23/01/2026
Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

18:44 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên