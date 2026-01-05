Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỷ phú Trần Đình Long chạy nước rút trước khi VinMetal kịp hành động: Kỷ lục 585.000 tấn thép xây dựng lần đầu tiên sau 34 năm

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát ghi nhận 4,85 triệu tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao các loại, vượt kế hoạch đề ra cho năm và tăng 8% so với năm 2024.

Tháng 12/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng thép xây dựng và các loại thép cuộn chất lượng cao đạt 585.000 tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thép cuộn chất lượng cao phục vụ sản xuất lanh lốp ô tô, lõi que hàn, cáp dự ứng lực, cơ khí chế tạo đóng góp khoảng 60.000 tấn.

Tất cả các chi nhánh, vùng miền của thép Hòa Phát đều đạt mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại phía Nam, sản lượng bán hàng đạt trên 100.000 tấn, cao gấp đôi so với tháng 12/2024. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của thép xây dựng Hòa Phát tại thị trường này.

Sản lượng bán hàng thép xây dựng trong tháng cuối năm tăng cao đến từ nhiều yếu tố. Các công trình đầu tư công như đường cao tốc, sân bay,… đẩy mạnh tiến độ thi công, nhu cầu thị trường dân dụng khả quan. Ngoài ra, chiến lược đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, mở rộng bán hàng ở khu vực phía Nam thời gian qua cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản lượng.

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát ghi nhận 4,85 triệu tấn thép xây dựng, thép chất lượng cao các loại, vượt kế hoạch đề ra cho năm và tăng 8% so với năm 2024. Trong đó, thị trường phía Nam đóng góp gần 900.000 tấn, tăng 24% so với mức 706.000 tấn của năm 2024. Thị phần thép Hòa Phát củng cố vững chắc ở vị thế số 1 Việt Nam với hơn 36%.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Tập đoàn đang vận hành 2 khu liên hợp sản xuất gang thép quy mô lớn tại Hải Phòng, Quảng Ngãi và tổ hợp luyện đúc cán thép tại tỉnh Hưng Yên. Với quy mô 700ha, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) là tổ hợp sản xuất lớn nhất, công suất 12 triệu tấn thép/năm.

Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tỷ phú Trần Đình Long nhấn nút dự án 10.000 tỷ: Sẽ ra lò thép ray "Made in Vietnam" sớm hơn một năm so với kế hoạch

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

