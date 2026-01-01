Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí mật đằng sau việc Vingroup, FLC, Mường Thanh đồng loạt đổi ngành nghề massage thành spa

07-01-2026 - 01:01 AM | Doanh nghiệp

Cuối năm 2025, một loạt doanh nghiệp gồm Vingroup, Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, FLC Faros đều có đăng ký thay đổi kinh doanh, bỏ ngành massage.

Dù thường được hiểu tương tự nhau đều ở nhóm dịch vụ làm đẹp, nhưng nghĩa vụ tài chính giữa kinh doanh massage và spa sẽ có sự phân hóa rõ rệt.

Đa số các cơ sở spa và massage, theo cả hình thức hộ kinh doanh hay tổ chức đều chịu sự điều chỉnh của các sắc thuế cơ bản bao gồm: thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế môn bài. Riêng thuế môn bài đã chấm dứt từ 1/1/2026 theo Nghị quyết 198/2025/QH15.

Khác biệt về thuế giữa 2 ngành﻿

Theo Nghị định 174/2025 quy định về giảm thuế giá trị gia tăng, cả 2 ngành massage và spa đều chịu mức thuế VAT là 10%.

Tuy nhiên, một khác biệt là theo chính sách giảm thuế VAT từ 10% còn 8% để giúp tăng trưởng kinh tế là ngành spa được áp dụng thuế 8%, còn ngành massage vẫn là 10%.

Sự khác biệt lớn nữa tuân theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 là  dịch vụ massage chịu mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 30%.

Lý do của sự điều chỉnh này là do massage được phân loại vào nhóm dịch vụ giải trí không thiết yếu, có tính chất "nhạy cảm" và cần được nhà nước điều tiết để hạn chế tiêu dùng do những tác động nhất định đến sức khỏe cộng đồng và hệ lụy xã hội.

Trong khi đó, các dịch vụ Spa đơn thuần (như chăm sóc da, làm đẹp) hiện không nằm trong danh mục chịu loại thuế "xa xỉ" này. Việc áp mức thuế 30% (tương đương với dịch vụ karaoke) tạo ra khác biệt lớn giữa 2 ngành.﻿

Gần đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã có bước đi giống nhau là đổi ngành nghề kinh doanh từ massage sang spa. Tháng 9/2025, Vingroup - (HoSE: VIC) có công bố về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có bổ sung ngành Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự, trừ hoạt động thể thao (mã 9610).

Tới tháng 12/2025, ngành này đã không còn, tuy nhiên, thay đổi mới là 2 ngành mã 9622 dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác (trừ hoạt động thể thao) và mã 9623 dịch vụ spa và xông hơi.

Cũng trong tháng 12/2025, ﻿FLC Faros, thuộc hệ sinh thái FLC nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết, công bố thay đổi. Một ngành cũ ở đăng ký là Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (mã 9610) đã không còn. Một ngành tương tự mới xuất hiện là Dịch vụ spa và xông hơi (mã 9623).

Ngoài ra, cũng tháng 12/2025, ﻿Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, với ông Lê Thanh Thản là chủ doanh nghiệp, có công bố tương tự. Khối thông tin cũ có ngành dịch vụ tắm hơi, massage, và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) với mã ngành 9610. Sau cập nhật, massage không còn xuất hiện; ngành tương tự như cũ đã chuyển thành mã ngành 9623 là dịch vụ spa và xông hơi.

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

