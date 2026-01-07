Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chồng đủ 206 tỷ 'tiền tươi', đại gia bí ẩn mua Miliket giá hơn 200.000 đồng/cp, định giá 1.000 tỷ đồng cho hãng mì 2 tôm

07-01-2026 - 08:05 AM | Doanh nghiệp

Vinataba vừa chính thức thoái sạch vốn tại Miliket với mức giá trúng đấu giá

Thông tin từ báo cáo kết quả giao dịch vừa được Vinataba công bố cho thấy, đơn vị này đã bán thành công toàn bộ 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Colusa - Miliket. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2025 đến 24/12/2025 thông qua phương thức bán đấu giá công khai cả lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nhà đầu tư duy nhất trúng giá đã chi ra tổng cộng hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu nói trên, tương đương mức giá khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu MCN

Nếu so với thị giá đóng cửa phiên gần nhất của CMN là 71.900 đồng/cổ phiếu , mức giá trúng đấu giá cao gấp 3 lần . Thậm chí, mức giá này còn đưa định giá của Colusa - Miliket - một doanh nghiệp có quy mô vốn điều lệ khiêm tốn 48 tỷ đồng - vọt lên mức định giá lý thuyết khoảng 1.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Vinataba chính thức không còn là cổ đông của Colusa - Miliket, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% về 0%.

Colusa - Miliket, tiền thân là Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Colusa và Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Miliket, được biết đến rộng rãi với hình ảnh bao bì giấy kraft và hai con tôm.

Dù không còn ở thời hoàng kim chiếm lĩnh 90% thị phần như thập niên 90, doanh nghiệp này vẫn duy trì tình hình tài chính lành mạnh, không vay nợ và duy trì tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt đều đặn từ 20-30% mỗi năm cho cổ đông.

Sức hấp dẫn của Miliket đối với giới đầu tư còn nằm ở chất lượng tài sản. Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ghi nhận 286 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 160 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi. Đáng chú ý là khu đất rộng 2 ha tại đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức).

Dù phần lớn là đất thuê trả tiền hàng năm hoặc đang hoàn thiện pháp lý, đây vẫn là những lợi thế thương mại quan trọng khi đánh giá tiềm năng dài hạn của doanh nghiệp.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

