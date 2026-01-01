Viglacera được chấp thuận đầu tư KCN gần 5.400 tỷ đồng tại Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên – giai đoạn 1 (499ha). Quyết định cũng chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án là Công ty CP Viglacera Thái Nguyên.



Dự án có quy mô sử dụng đất lên tới hơn 499ha, tọa lạc tại phường Phúc Thuận và xã Thành Công, thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư đạt hơn 5.399 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 809,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 15% tổng mức đầu tư.



Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu công nghiệp tập trung đa ngành với công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh môi trường và tính bền vững. Với thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất, dự án hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng thu hút đầu tư tại địa phương.



Vị trí tổ hợp Khu công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Tây Phổ Yên (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên).

Để dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả, Quyết định đã phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan về phía cơ quan quản lý nhà nước.



Đối với nhà đầu tư, Công ty CP Viglacera Thái Nguyên có trách nhiệm huy động đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo cam kết, thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án và tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại để tạo lập quỹ đất sạch cho thuê, Viglacera cần cam kết đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh môi trường, tính bền vững và khoảng cách an toàn với khu dân cư. Công ty cũng phải thực hiện nghĩa vụ đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và các công trình dịch vụ tiện ích, nhằm đảm bảo điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho người lao động.

Đặc biệt, Viglacera phải cam kết dành tối thiểu 5 ha hoặc 3% diện tích đất công nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghiệp hỗ trợ thuê đất, thuê lại đất.



Việc UBND Tỉnh Thái Nguyên chấp thuận Viglacera Thái Nguyên trở thành Nhà đầu tư dự án KCN Tây Phổ Yên giai đoạn 1 (499,07ha) ngay trong những ngày đầu năm mới đã góp phần nâng số lượng KCN thuộc sở hữu của Tổng công ty Viglacera lên 18 khu, với tổng quỹ đất hơn 5.500 ha.



KCN Tây Phổ Yên cũng là khu công nghiệp thứ hai của Viglacera trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trước đó là KCN Sông Công II – giai đoạn 2).

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC) công bố đính chính kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026, trong đó điều chỉnh tăng đáng kể chỉ tiêu doanh thu, trong khi các chỉ tiêu lợi nhuận và định hướng đầu tư giữ nguyên so với phương án đã được công bố trước đó.

Viglacera nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 từ 13.299 tỷ đồng lên 15.300 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thucao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Theo Viglacera, ngoài việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu, các nội dung khác trong báo cáo kế hoạch sản xuấtkinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 không có thay đổi.



Về lợi nhuận, Viglacera tiếp tục giữ nguyên kế hoạch lợi nhuậntrước thuế hợp nhất năm 2026 ở mức 1.820 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025 là 1.743 tỷ đồng, chỉ tiêu này tăng thêm 77 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng4,4%. Đối với công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng.

