Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC (mã CK: DSC) vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu . Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/01/2026 đến ngày 13/02/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận .

Hiện tại, vị chủ tịch sinh năm 1995 đang nắm giữ trực tiếp 85.409.766 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 31,06% vốn điều lệ . Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đức Anh tại DSC sẽ giảm xuống còn 23,31%, tương đương 64.106.938 cổ phiếu .

Cùng chiều giao dịch, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT công ty cũng đăng ký bán ra 4.308.466 cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian trên .

Trên thị trường, cổ phiếu DSC hiện đang giao dịch quanh vùng giá tham chiếu 15.300-15.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá này, thương vụ thoái vốn của ông Nguyễn Đức Anh có giá trị ước tính khoảng 327 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu mà hai lãnh đạo cấp cao đăng ký bán ra thị trường đợt này vào khoảng gần 400 tỷ đồng.

Động thái bán ra của dàn lãnh đạo DSC diễn ra trong bối cảnh công ty vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực. Lũy kế cả năm 2025, DSC ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 344 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 220 tỷ đồng của năm 2024 . Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ . Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty tái cơ cấu và đổi chủ.