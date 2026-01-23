Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng

23-01-2026 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng

Ngay sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lợi nhuận kỷ lục, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Đức Anh đã đăng ký bán ra một lượng lớn cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán DSC (mã CK: DSC) vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu . Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 26/01/2026 đến ngày 13/02/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận .

Hiện tại, vị chủ tịch sinh năm 1995 đang nắm giữ trực tiếp 85.409.766 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 31,06% vốn điều lệ . Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đức Anh tại DSC sẽ giảm xuống còn 23,31%, tương đương 64.106.938 cổ phiếu .

Cùng chiều giao dịch, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT công ty cũng đăng ký bán ra 4.308.466 cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian trên .

Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trên thị trường, cổ phiếu DSC hiện đang giao dịch quanh vùng giá tham chiếu 15.300-15.400 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá này, thương vụ thoái vốn của ông Nguyễn Đức Anh có giá trị ước tính khoảng 327 tỷ đồng. Tổng giá trị cổ phiếu mà hai lãnh đạo cấp cao đăng ký bán ra thị trường đợt này vào khoảng gần 400 tỷ đồng.

Chủ tịch sở hữu nghìn tỷ trẻ nhất sàn chứng khoán muốn bán ra lượng lớn cổ phiếu thu về 320 tỷ đồng- Ảnh 2.

Động thái bán ra của dàn lãnh đạo DSC diễn ra trong bối cảnh công ty vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2025 với kết quả tăng trưởng tích cực. Lũy kế cả năm 2025, DSC ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 695 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 344 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 220 tỷ đồng của năm 2024 . Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 275 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ . Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty tái cơ cấu và đổi chủ.

Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ "xuống núi" bắt tay tỷ phú Trần Bá Dương: Chính thức kích hoạt "bom tấn" bán lẻ Hoa Sen Home

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam tăng 52% trong 3 ngày, điều gì vừa xảy ra?

Chuỗi cầm đồ lớn nhất Việt Nam tăng 52% trong 3 ngày, điều gì vừa xảy ra? Nổi bật

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32%

Công ty hàng không 5.000 tỷ bùng nổ lợi nhuận: Lãi một quý bằng cả 3 quý đầu năm, cổ phiếu tăng 32% Nổi bật

Hãng tàu của nữ đại gia Ngô Thu Thúy lãi cao chưa từng có

Hãng tàu của nữ đại gia Ngô Thu Thúy lãi cao chưa từng có

07:22 , 23/01/2026
Thương hiệu thời trang nói “lời tạm biệt” sau 12 năm: CEO lần đầu tiết lộ nguyên nhân, “cái giá phải trả” và 2 giai đoạn “thử thách đến tận cùng”

Thương hiệu thời trang nói “lời tạm biệt” sau 12 năm: CEO lần đầu tiết lộ nguyên nhân, “cái giá phải trả” và 2 giai đoạn “thử thách đến tận cùng”

07:09 , 23/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 23/1: Vosco, Navico báo lãi tăng hàng chục lần, 2 ngân hàng báo lãi tăng trên 90%

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 23/1: Vosco, Navico báo lãi tăng hàng chục lần, 2 ngân hàng báo lãi tăng trên 90%

00:16 , 23/01/2026
Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

18:44 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên