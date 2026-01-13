"Cú đấm thép" thứ 3 trị giá 86.000 tỷ đồng của tỷ phú Trần Đình Long chuẩn bị khởi công

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tại sự kiện, đại diện đơn vị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục cũng như triển khai dự án, nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi hơn.

Trong ngắn hạn, Ban Quản lý tập trung tháo gỡ thủ tục cho các dự án quy mô lớn đã đăng ký, đồng thời thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất – kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Nhóm dự án được chú ý nhiều nhất thuộc Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), gồm cảng Bãi Gốc, KCN Hòa Tâm (giai đoạn 1) và khu liên hợp gang thép Hòa Phát.

Theo thông tin công bố, ba dự án trên thuộc tổ hợp khu liên hợp gang thép Hòa Phát với tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD). Riêng KCN Hòa Tâm có diện tích 1.080ha, vốn đầu tư 13.300 tỷ đồng, do CTCP Phát triển Hạ tầng KCN Hòa Tâm – thành viên Hòa Phát – đảm trách.

Cảng Bãi Gốc được thực hiện bởi CTCP Cảng Bãi Gốc Phú Yên, có quy mô 370ha và tổng vốn khoảng 24.000 tỷ đồng. Cảng được định hướng trở thành trung tâm logistics kết nối trực tiếp với KCN Hòa Tâm và đặc biệt phục vụ cho tổ hợp gang thép Hòa Phát.

Dự án nhà máy gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Phú Yên có tổng vốn đầu tư 86.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 6 triệu tấn thép/năm, chia hai giai đoạn (giai đoạn 1 đạt 3 triệu tấn/năm). Đây được xem là "cú đấm thép" thứ ba của Hòa Phát sau Dung Quất 1 và Dung Quất 2 tại Quảng Ngãi. Hiện dự án đã hoàn tất bước pháp lý ban đầu, được giao khoảng 500ha đất và dự kiến khởi công giai đoạn 1 trong thời gian tới.