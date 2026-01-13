Tổng Bí thư Tô Lâm giao nhiệm vụ cho Petrolimex

Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 3) cho tập thể Petrolimex, ghi nhận quá trình phát triển 7 thập kỷ (12/01/1956 - 12/01/2026) từ giai đoạn đảm bảo xăng dầu cho chiến trường đến vai trò doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí chủ đạo về năng lượng trong thời bình.

Định hướng chiến lược từ Tổng Bí thư

Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Petrolimex

Điểm nhấn quan trọng của buổi lễ là bức thư chúc mừng từ Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới gần 30.000 cán bộ, người lao động Petrolimex. Trong thư, Tổng bí thư đã nhắc lại hành trình lịch sử của Tập đoàn, từ những ngày đầu đảm bảo dòng nhiên liệu trong khói lửa kháng chiến đến vị thế chủ đạo trong việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia ngày nay.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh đất nước đang bước vào "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Tổng Bí thư đã đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với ngành xăng dầu.

Cụ thể, Petrolimex được giao nhiệm vụ phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng và trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò bình ổn như trước đây.

Đáng chú ý, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư nhấn mạnh là việc Petrolimex cần đóng góp tích cực vào việc "giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế" và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Chỉ đạo này mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong bối cảnh chi phí năng lượng đang là cấu phần lớn trong giá thành sản xuất, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự tin tưởng Tập đoàn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của một doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vị thế thị trường và năng lực hạ tầng

Các dữ liệu được công bố tại lễ kỷ niệm cho thấy quy mô hiện tại của doanh nghiệp này trên thị trường xăng dầu nội địa. Petrolimex hiện nắm giữ gần 50% thị phần với mạng lưới phân phối gồm hơn 5.000 cửa hàng phủ kín 63 tỉnh thành, bao gồm cả các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Về cơ sở vật chất, doanh nghiệp sở hữu hệ thống hạ tầng logistic quy mô lớn bao gồm 36 kho xăng dầu với tổng sức chứa trên 2,2 triệu m3, kết nối với 37 cảng xuất nhập và hệ thống đường ống dẫn dầu dài gần 600 km.

Bên cạnh đó, đội tàu viễn dương và phương tiện vận tải chuyên dụng của Petrolimex cũng được ghi nhận có quy mô đứng đầu tại Việt Nam. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung ổn định, kể cả trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh như khủng hoảng nguồn cung năm 2022 hay đại dịch COVID-19.

Kết thúc năm tài chính 2025, Petrolimex tiếp tục duy trì quy mô doanh thu lớn. Báo cáo cho thấy doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt mức 290.000 tỷ đồng. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước ghi nhận hơn 30.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong 10 năm qua, doanh nghiệp này cũng đã chi khoảng 1.600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Về định hướng phát triển giai đoạn tới, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết Tập đoàn sẽ không chuyển đổi theo lối tuyến tính mà chủ động tái cấu trúc dựa trên ba trụ cột gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi tổ chức, văn hóa.

Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định mục tiêu chuyển dịch từ mô hình kinh doanh xăng dầu truyền thống sang tập đoàn năng lượng hiện đại, tham gia sâu vào hệ sinh thái năng lượng sạch và tái tạo, bám sát các nghị quyết của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng và đổi mới sáng tạo.