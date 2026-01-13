Viglacera báo lãi trước thuế 2.140 tỷ, tăng 31%

Tại “Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện SXKD và Đầu tư năm 2025” của Tổng công ty Viglacera (mã CK: VGC), doanh nghiệp ước đạt lợi nhuận trước thuế năm 2025 khoảng 2.140 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2024 và hoàn thành 123% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.515 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước và hoàn thành 106% kế hoạch năm.



Trong năm 2025, Viglacera tiếp tục đẩy mạnh mảng bất động sản khu công nghiệp với việc liên tiếp khởi công nhiều KCN mới, gồm KCN Sông Công II – giai đoạn 2 (Thái Nguyên), KCN Dốc Đá Trắng (Khánh Hòa) và KCN Trấn Yên giai đoạn 1 (Lào Cai).﻿

Đáng chú ý, việc được chấp thuận làm nhà đầu tư Dự án KCN số 01 tại Hưng Yên đã nâng tổng số khu công nghiệp do Viglacera phát triển lên 17 khu, với tổng quỹ đất hơn 5.000 ha. Hệ sinh thái khu công nghiệp của doanh nghiệp hiện đã thu hút trên 450 nhà đầu tư, với tổng vốn FDI khoảng 20 tỷ USD, chủ yếu đến từ các tập đoàn điện tử, công nghiệp và công nghệ cao trong khu vực và trên thế giới.

Song song với phát triển khu công nghiệp, Viglacera tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong phân khúc nhà ở xã hội thông qua hai dự án trọng điểm gồm Thăng Long Green City (nhà ở xã hội CT3 Kim Chung) và Tiên Dương Park City (Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1). Khi hoàn thành, hai dự án này dự kiến cung cấp hơn 4.700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 18.000 cư dân tại Hà Nội.

Ở mảng vật liệu xây dựng, Viglacera duy trì vị thế hàng đầu trên thị trường nội địa khi đang nắm giữ khoảng 40% thị phần kính xây dựng và 30% thị phần gạch ốp lát.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.300 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.820 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước khoảng 1.200 tỷ đồng.