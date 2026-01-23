Đại gia Vũ Văn Tiền: Nợ tình nặng hơn nợ tiền

Sáng 21/01, tại tòa nhà Peakview – 36 Hoàng Cầu (Hà Nội), các thành viên CLB CEO 1983 đã có buổi giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cùng các doanh nhân thành công thuộc thế hệ Sao Đỏ trong đó có ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình (ABBank) và giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập tại Tập đoàn Geleximco.

Tại buổi giao lưu, ông Tiền nhấn mạnh rằng mỗi người phải hiểu rõ mình đang ở đâu, giữ vai trò gì trong tổ chức và phải tách tư duy khỏi đám đông. “Hiệu quả và năng lực cạnh tranh chỉ đến từ sự khác biệt trong cách tư duy”, ông nhấn mạnh.

Về khát vọng và mục tiêu, ông lưu ý người trẻ cần biết lượng sức, biết phù hợp với thời điểm, sức khoẻ, tài chính, hoàn cảnh. Dù làm lớn hay nhỏ, người kinh doanh phải đảm bảo “5 không”: Không phạm pháp, Không lừa đảo, Không buôn lậu, Không trốn thuế, Không nợ nần quá khả năng chi trả.



Ông cũng chia sẻ quan điểm: Người có doanh nghiệp nhỏ nên hợp tác với doanh nghiệp lớn.



Trong câu chuyện hợp tác, ông hài hước nhưng sâu sắc: “Nợ tình nặng hơn nợ tiền”, bởi từ đó mới có gắn bó, tri âm, tri kỷ.



Cuối đoạn chia sẻ, ông nhấn mạnh: trí tuệ và hạnh phúc mới là tài sản thật, tiền bạc chỉ là phương tiện, và doanh nhân trẻ đừng đánh đổi cả cuộc đời để chạy theo những “vật ngoài thân”.﻿

Ông Vũ Văn Tiền sinh năm 1959 tại Thái Bình cũ. Ông được biết là người sáng lập Geleximco từ năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu gần 3 tỷ đồng.

Đến nay, Geleximco trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành trong các lĩnh vực Sản xuất công nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, Bất động sản, Thương mại – Dịch vụ, có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.

Ông Tiền cũng là cổ đông sáng lập và gắn liền với sự phát triển của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ giai đoạn đầu. Ông từng giữ chức Chủ tịch HĐQT ABBank giai đoạn 2005 - 2018 và trở lại vị trí này vào tháng 11/2025. Geleximco của ông Tiền là cổ đông lớn tại ABBank.﻿

Triết lý "nợ tình nặng hơn nợ tiền" của doanh nhân Vũ Văn Tiền nhấn mạnh giá trị của uy tín, sự chân thành và trách nhiệm đối với con người (nhân sự, đối tác, khách hàng) cao hơn các nghĩa vụ tài chính thuần túy. Trong kinh doanh, nợ tiền có thể trả bằng tài sản, nhưng nợ tình - sự tin tưởng - nếu mất đi sẽ phá vỡ nền móng phát triển bền vững của doanh nghiệp.﻿

﻿Trong một bài phỏng vấn trên Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, TS. Lê Xuân Nghĩa - người từng góp vốn làm chung một doanh nghiệp với ông Tiền cho biết: "Ông Tiền luôn giữ được quan hệ lâu bền, kể cả với những người khi không còn quyền lực hay kể cả khi họ đã chết.

Mà ông ấy thường tự tay mình chăm chút cho các mối quan hệ chứ không giao cho người khác giúp. “Thi ân bất cầu báo, dữ nhân vật truy hối” là ở chỗ đó.



Khi ông ứng xử chân thành cũng nhận lại được sự chân thành. Riêng với những người đương chức, đương quyền, ông sống không quá vồ vập. Ông giúp được rất nhiều người, kể cả cấp dưới nhưng không bao giờ kể công, không bao giờ cần người khác phải biết tới. Có những sai phạm làm thất thoát của ông rất nhiều tiền nhưng ông cũng tha. Khi cơ quan công an làm tới thì ông đứng ra xin."

Việc Geleximco giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các tập đoàn đa quốc gia khắt khe từ Nhật Bản như Honda hay Yamaha là minh chứng điển hình cho giá trị của chữ tín.

Trong kinh doanh, khi một doanh nghiệp gặp khó khăn, đa số sẽ tìm cách thoái vốn hoặc cắt lỗ. Nhưng phong cách của ông Tiền thường là "người đến sau cùng" để hỗ trợ.



Minh chứng là cách ông tham gia tái cấu trúc An Bình Bank (ABBank) hay các dự án hạ tầng lớn. Khi giúp đối tác vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, ông không chỉ nhận về lợi nhuận sau này mà còn nhận được sự nể trọng và những mối quan hệ "sinh tử" trong giới tài chính.﻿

Đối với đội ngũ nhân sự, việc duy trì được một đội ngũ nhân sự cốt cán đồng hành từ những ngày đầu khởi nghiệp cho thấy sự "nợ tình" đã tạo nên một sức mạnh gắn kết nội bộ bền bỉ, giúp doanh nghiệp có khả năng kháng cự tốt trước những biến động của thị trường hơn bất cứ khoản vay ngân hàng nào.



Sau cùng, các hoạt động thiện nguyện, xây dựng trường học, bệnh viện của Geleximco không đơn thuần là làm thương hiệu. Ông xem đó là cách "trả nợ tình" cho đất nước. Chính tư duy này giúp các dự án của ông thường nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ chính quyền và người dân địa phương, giúp quá trình triển khai dự án (như các khu đô thị, nhà máy nhiệt điện) giảm bớt được các xung đột lợi ích.