Biến động thượng tầng Geleximco: Ông Vũ Văn Hậu thay ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

14-11-2025 - 14:59 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Geleximco vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Theo Quyết định số 1641/2025/QĐ-CT.HĐQT ban hành ngày 11/11/2025, quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 1013/2025/NQ-HĐQT, quyết định thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Geleximco do ông Vũ Văn Tiền – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Sáng lập. Trên cương vị này, Chủ tịch Vũ Văn Tiền sẽ đồng hành cùng Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các chỉ đạo, định hướng chiến lược cho sự phát triển của Tập đoàn.

Ông Vũ Văn Tiền

Geleximco tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội. Công ty ra đời năm 1993 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Đến nay, Geleximco có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng; tổng tài sản 80.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Vừa qua, Geleximco đã chi 2.562 tỷ đồng mua 87,97% vốn điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics), cao gấp 2,65 lần so với giá khởi điểm.


Theo Minh Quân

An ninh tiền tệ

