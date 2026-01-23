Lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV

Nguồn: Viettel

Chiều ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn tất quy trình bầu cử và công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 nhân sự, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong cơ cấu nhân sự được lựa chọn kỹ lưỡng từ các khối cơ quan Trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang, sự xuất hiện của người đứng đầu Tập đoàn Viettel mang một ý nghĩa đặc biệt về định hướng phát triển kinh tế gắn liền với quốc phòng an ninh và tự chủ công nghệ.

Trung tướng Tào Đức Thắng là trường hợp hiếm hoi đang trực tiếp điều hành một tập đoàn kinh tế trúng cử vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đối chiếu với danh sách trúng cử, ông là doanh nhân duy nhất nắm giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc một doanh nghiệp góp mặt trong 180 Ủy viên chính thức. Điều này phản ánh vị thế của Viettel không chỉ là doanh nghiệp viễn thông số 1 Việt Nam mà còn là "sếu đầu đàn" trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và an ninh quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng. Ảnh: QĐND

Sinh năm 1973, ông Tào Đức Thắng là cán bộ trưởng thành qua thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh và đầu tư quốc tế tại Viettel trước khi tiếp quản vị trí cao nhất vào đầu năm 2022.

Ông được đánh giá là mẫu lãnh đạo có tư duy đổi mới, am hiểu sâu sắc về công nghệ và quản trị hiện đại. Dưới sự điều hành của ông, Viettel đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ từ một nhà khai thác viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số và nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Sự tín nhiệm của Đại hội đối với người đứng đầu Viettel cũng thể hiện sự ghi nhận đối với những thành tựu về tự chủ công nghệ mà tập đoàn này đạt được.

Theo thông tin mới nhất, Viettel hiện đã làm chủ 270 công nghệ lõi, nghiên cứu và hoàn thiện hơn 80 sản phẩm quân sự cùng gần 100 sản phẩm dân sự. Đây là các nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh và hạ tầng số quốc gia.

Chủ tịch Tập đoàn Tào Đức Thắng tham dự phiên trù bị ngày 19/1/2026 Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Viettel

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, việc lựa chọn một lãnh đạo doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm "thực chiến" trên thị trường quốc tế vào Ban Chấp hành Trung ương cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng về vai trò của công nghệ và kinh tế số.

Ông Tào Đức Thắng đại diện cho lớp cán bộ lãnh đạo vừa có khả năng quản trị doanh nghiệp quy mô lớn, vừa nắm vững khoa học kỹ thuật để hiện thực hóa các mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Định hướng phát triển của Viettel trong nhiệm kỳ tới cũng gắn liền với các mục tiêu quốc gia lớn. Chia sẻ gần đây, Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào triển khai các dự án trọng điểm để kịp tiến độ sản xuất thử nghiệm vào năm 2027.

Những bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho ngành công nghiệp bán dẫn và chế tạo thiết bị công nghệ cao của Việt Nam, khẳng định vai trò dẫn dắt của khối doanh nghiệp Nhà nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.