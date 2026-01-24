Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

24-01-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.363 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 21,6% so với năm 2024.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả kinh doanh tiếp tục khởi sắc.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 5.220 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 5,8%, lên 2.743 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 2.476 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý IV/2024.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu đạt 208,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt tăng 5,7% và 7%, lên 85,4 tỷ đồng và 923,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không biến động, ở mức 541,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của FPT Telecom đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tích cực đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 19.506 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.363 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, tăng 21,6% so với năm 2024.

So với kế hoạch năm 2025 với doanh thu 19.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.200 tỷ đồng, FPT Telecom hoàn thành khoảng 98% chỉ tiêu doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 4%.

Vốn điều lệ của FPT Telecom hiện là 7.387 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có hai cổ đông lớn gồm Bộ Công an nắm giữ 50,17% vốn và CTCP FPT sở hữu 45,66% cổ phần.

Trước đó, vào tháng 7/2025, quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom đã được chuyển từ SCIC về Bộ Công an.

Doanh nghiệp của Bộ Công an lần đầu báo lãi hơn 4.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 23/1/2026, cổ phiếu FOX ở mức 90.800 đồng/cổ phiếu, giảm 4.500 đồng so với phiên trước đó.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV

Lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV Nổi bật

Tỷ phú Trần Đình Long mở rộng địa bàn, lập công ty bất động sản tại Nha Trang

Tỷ phú Trần Đình Long mở rộng địa bàn, lập công ty bất động sản tại Nha Trang Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ

00:01 , 24/01/2026
Đăng ký bán nhưng "giữ lại" toàn bộ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chờ đợi điều gì ở VCI?

Đăng ký bán nhưng "giữ lại" toàn bộ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chờ đợi điều gì ở VCI?

23:00 , 23/01/2026
Cả thị trường đỏ lửa, vì đâu Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ngược dòng tím lịm?

Cả thị trường đỏ lửa, vì đâu Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ngược dòng tím lịm?

17:49 , 23/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 23/1: Thêm một doanh nghiệp báo lỗ quý 4 hơn 1.00 tỷ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 23/1: Thêm một doanh nghiệp báo lỗ quý 4 hơn 1.00 tỷ

16:02 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên