24-01-2026 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 24/1: FPT Telecom lãi trước thuế hơn 1.100 tỷ, Nosco, Cảng Phước An báo lỗ

FPT Telecom (FOX) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 1.136 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom mang về 4.364 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 22%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2025 ngày 24/1:

Than Cao Sơn (CST) ghi nhận quý 4 bứt phá với lãi 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4 tỷ. Tuy nhiên, do khó khăn từ các quý trước, lãi cả năm vẫn giảm 36%.

Than Đèo Nai - Cọc Sáu (TD6) báo lãi quý 4 đạt 48 tỷ đồng, đưa lợi nhuận cả năm lên 76 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.

Mảng vận tải và hạ tầng cảng biển chứng kiến những mảng màu đối lập rõ rệt. Trong khi Quảng Ninh Port (CQN) và Global Pacific (PCT) duy trì được lợi nhuận dương, thì các đơn vị khác lại lún sâu vào thua lỗ.

Phước An Port (PAP) tiếp tục chìm trong khó khăn với mức lỗ quý 4 lên tới 126 tỷ đồng, kéo mức lỗ cả năm 2025 lên 505 tỷ đồng. Nosco (NOS) báo lỗ quý 4 là 49 tỷ đồng và lỗ cả năm là 205 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Dệt may, May Hưng Yên (HUG) ghi nhận quý 4 tăng trưởng 23%, đạt lãi 28 tỷ đồng. Ngược lại, Hòa Thọ (HTG) dù lãi cả năm tăng trưởng 14% nhưng riêng quý 4 lại sụt giảm 41% lợi nhuận.

Nhóm năng lượng ghi nhận Thủy điện Buôn Đôn (BSA) có một quý cuối năm rực rỡ với lãi 74 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi (97%) so với cùng kỳ năm 2024.

Tại nhóm Vật liệu xây dựng, Xi măng Bút Sơn (BTS) dù quý 4 báo lãi 38 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 76 tỷ), nhưng tính chung cả năm vẫn ghi nhận mức lãi 32 tỷ đồng so với mức lỗ 198 tỷ của năm trước.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
quý 4/2025, bctc

