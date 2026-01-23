Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông lớn khai thác đá ở Đồng Nai báo lãi cao nhất lịch sử

23-01-2026 - 15:28 PM | Doanh nghiệp

Theo giải trình của Công ty, giai đoạn cuối năm 2025 ghi nhận nhiều công trình xây dựng trong khu vực đồng loạt tăng tốc thi công, kéo theo nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng tăng mạnh.

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) vừa công bố BCTC quý IV/2025 với bức tranh kinh doanh khởi sắc.

Trong quý cuối năm, doanh thu của VLB đạt hơn 380 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 8%, giúp lợi nhuận gộp vọt lên hơn 135 tỷ đồng, tăng 46% so với năm ngoái. Qua đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt, từ mức 26% lên 36%.

Song song với hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính cũng ghi nhận mức tăng 28%, đạt hơn 16 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp hầu như không biến động, duy trì quanh mức 27 tỷ đồng.

Nhờ các yếu tố thuận lợi này, doanh nghiệp khai thác đá lớn tại Đồng Nai báo lãi ròng hơn 100 tỷ đồng trong quý IV, tăng 61% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất kể từ quý I/2023.

Bên cạnh đó, VLB còn phát sinh khoản thu nhập khác gần 12 tỷ đồng do được giảm 30% tiền thuê đất, qua đó góp phần đáng kể vào kết quả lợi nhuận trong kỳ.

Ông lớn khai thác đá ở Đồng Nai báo lãi cao nhất lịch sử- Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2025, VLB đạt doanh thu thuần xấp xỉ 1.456 tỷ đồng và lãi ròng 301 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 38% so với năm 2024. Đây là mức kết quả cao kỷ lục của doanh nghiệp, đồng thời vượt xa kế hoạch đã đề ra.

Bước sang năm 2026, HĐQT VLB trình ĐHĐCĐ thường niên kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu gần 1.260 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 275 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% và 27% so với mức thực hiện năm 2025.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý IV/2025, tổng tài sản của VLB đạt gần 1.170 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức gần 19 tỷ đồng, gần như không thay đổi. Nợ phải trả ghi nhận gần 466 tỷ đồng, tăng 36%, chủ yếu là nợ ngắn hạn khoảng 451 tỷ đồng; doanh nghiệp không phát sinh nợ vay tài chính.

Hãng tàu của nữ đại gia Ngô Thu Thúy lãi cao chưa từng có

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

