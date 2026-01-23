Sun Group tiếp tục ‘vươn tay’ ở Quảng Ninh: trúng thầu khu đô thị sinh thái 4.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh).



Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - một thành viên thuộc tập đoàn Sun Group. Tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước trúng thầu 2,35%.

﻿Dự án này đã được địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 4.180 tỷ đồng. Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị đa chức năng, tích hợp các tổ hợp vui chơi – giải trí, công viên chuyên đề, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng như căn hộ du lịch, khách sạn, trung tâm hội nghị, biệt thự du lịch và resort, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh các hạng mục thương mại – dịch vụ, dự án còn chú trọng khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên và nguồn nước khoáng nóng sẵn có nhằm kiến tạo không gian đô thị nghỉ dưỡng, góp phần chỉnh trang khu vực phía Tây TP Cẩm Phả (cũ). Theo quy hoạch, dự án cũng dành 20% quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Tổng diện tích đất và mặt nước sử dụng khoảng 20,3 ha, được quy hoạch theo phân khu A tỷ lệ 1/2000. Cơ cấu sử dụng đất gồm khoảng 4,1 ha đất ở (trong đó có đất nhà ở xã hội), 10,2 ha đất thương mại – dịch vụ, 5,2 ha đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và vườn hoa, cùng 0,8 ha đất lâm nghiệp và cây xanh giữ nguyên trạng.



Tiến độ thực hiện dự án dự kiến 48 tháng, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất, bao gồm xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành.



Trước đó, trong năm 2025, Mặt Trời Hạ Long liên tiếp được lựa chọn làm nhà đầu tư tại nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Đáng chú ý là Khu đô thị Tây Lam Hạ tại Ninh Bình (27,4 ha, tổng vốn 8.936 tỷ đồng) và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh du lịch đường thủy nội địa tại TP Đà Nẵng (9.881 tỷ đồng).

Tại Khánh Hòa, doanh nghiệp cũng trúng thầu hàng loạt dự án lớn như Khu đô thị mới Đầm Môn (1.440 ha, 25.645 tỷ đồng) và Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông (2.579 ha, 43.000 tỷ đồng) theo hình thức liên danh với Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc; Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang (277 ha, 17.330 tỷ đồng) liên danh cùng CTCP Du lịch Asean Hạ Long.

