Cả thị trường đỏ lửa, vì đâu Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ngược dòng tím lịm?

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh vào cuối phiên, giảm 11,94 điểm (-0,63%) xuống còn 1.870,79 điểm.

Trái ngược với diễn biến tiêu cực của thị trường chung, cổ phiếu VJC trở thành điểm sáng hiếm hoi khi duy trì sắc tím đến hết phiên, đóng cửa tại mức 193.600 đồng/cổ phiếu, tăng 6,96% so với tham chiếu.

Thanh khoản của mã này cũng ghi nhận sự sôi động với hơn 1,5 triệu đơn vị được khớp lệnh, cho thấy dòng tiền lớn đã nhập cuộc quyết liệt bất chấp tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ.

Đà tăng giá của cổ phiếu hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo diễn ra song hành với các thông tin tích cực về hoạt động khai thác mùa cao điểm.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietjet đã chính thức mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung.

Kế hoạch tăng cường này tập trung vào giai đoạn từ ngày 2/2 đến 3/3/2026 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch), nhằm giải toả cơn khát vé trên các chặng bay trọng điểm.

Theo chiến lược khai thác mới công bố, các chuyến bay tăng cường sẽ tập trung vào các đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn và Đồng Hới.

Việc bổ sung tải cung ứng được tính toán dựa trên đặc thù di chuyển lệch đầu của hành khách dịp Tết, ưu tiên chiều đi từ phía Nam ra miền Trung và miền Bắc trước Tết và chiều ngược lại sau kỳ nghỉ lễ.

Dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu vận tải hàng không đang duy trì ở mức rất cao, với tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay trục từ TP.HCM đi các tỉnh đã đạt mức 90-100% trong các ngày cao điểm.

Trong bối cảnh giá vé máy bay neo ở mức cao do cung cầu căng thẳng, việc Vietjet bổ sung gần 400.000 ghế được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến doanh thu và biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong quý 1/2026.

Không chỉ Vietjet, cổ phiếu HDB cũng ngược dòng tăng hơn 1,37% lên 29.600 đồng, về sát mức đỉnh lịch sử 29.700 đồng đạt được vào ngày 31/12/2025.﻿