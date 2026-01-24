Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bầu Đức trả 700 tỷ cho công ty của Bộ Tài chính sau khi bán sạch cổ phần HAGL Agrico

24-01-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Ngay sau khi hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại HAGL Agrico, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã lập tức chi 700 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu cho chủ nợ là doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Bầu Đức trả 700 tỷ cho công ty của Bộ Tài chính sau khi bán sạch cổ phần HAGL Agrico- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã CK: HAG) vừa công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26 (Trái phiếu 2016 - Nhóm A).

Theo đó, vào ngày 23/1/2026, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã thực hiện thanh toán tổng cộng 700 tỷ đồng . Khoản tiền này bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Đây là động thái xử lý nợ dứt khoát của HAGL đối với lô trái phiếu có kỳ hạn thanh toán theo kế hoạch là ngày 30/12/2025 . Việc thanh toán thực tế được thực hiện trễ khoảng 3 tuần so với danh nghĩa, với lý do được doanh nghiệp đưa ra là cần thời gian đàm phán với nhà đầu tư .

Đáng chú ý, chủ nợ hiện tại của khoản nợ này là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Dòng tiền trả nợ 700 tỷ đồng này xuất hiện gần như ngay lập tức sau khi HAGL báo cáo bán xong toàn bộ 91,4 triệu cổ phiếu HNG (HAGL Agrico) từ ngày 12/1 đến 16/1, thu về ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Bầu Đức trả 700 tỷ cho công ty của Bộ Tài chính sau khi bán sạch cổ phần HAGL Agrico- Ảnh 2.

Tính đến cuối ngày 23/1/2026, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng . Bên cạnh đó, số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn tồn đọng ở mức 1.577 tỷ đồng .

Về lộ trình xử lý nợ trái phiếu 2016, HAGL đã thực hiện phân tách thành hai nhóm. Đối với Nhóm B (trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng), công ty đã xử lý xong trong năm 2025 thông qua phương án phát hành riêng lẻ 210 triệu cổ phiếu HAG (giá 12.000 đồng/cp) để hoán đổi nợ cho CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân.

Hiện tại, mọi sự tập trung tài chính của HAGL đang dồn vào việc xử lý dứt điểm khoản nợ gốc và lãi còn lại tại DATC (Nhóm A) để làm sạch bảng cân đối kế toán sau một thập kỷ tái cơ cấu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 5.603 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 34% và 54% so với cùng kỳ, nhờ sự khởi sắc của mảng sầu riêng và chăn nuôi heo.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

