Một thương hiệu thời trang tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn sau hơn 10 năm hoạt động

Mới đây, trên fanpage chính thức của L.II.N Clothing với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi, Chu Phương Linh (SN 1996) – người sáng lập thương hiệu đã đăng tải bài viết thông báo đóng cửa vĩnh viễn hoạt động kinh doanh thời trang, khép lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với lĩnh vực này.

Trong chia sẻ, founder cho biết L.II.N Clothing được hình thành từ việc bán quần áo cách đây hơn 10 năm và phát triển nhờ sự ủng hộ của khách hàng. "Hơn 10 năm trước, page này bắt đầu từ việc bán quần áo – cũng nhờ mọi người tin tưởng, yêu thương mà mình có thể duy trì, nuôi sống bản thân, gia đình và đi được một chặng đường rất dài", Chu Phương Linh viết.

Cô cho biết mỗi đơn hàng, mỗi tin nhắn và sự quay lại của khách hàng đều là động lực để thương hiệu duy trì hoạt động trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, sau thời gian dài cân nhắc, founder L.II.N Clothing quyết định dừng kinh doanh mảng thời trang. Theo chia sẻ, nguyên nhân không đến từ việc "hết đam mê" mà xuất phát từ thực tế thị trường.

Chu Phương Linh cũng cho biết thêm, việc tiếp tục duy trì một mô hình không còn hiệu quả sẽ khó tạo ra giá trị dài hạn, do đó cô lựa chọn khép lại hoạt động của L.II.N Clothing thay vì kéo dài trong tình trạng kém bền vững.

Về định hướng tiếp theo, founder này cho biết sẽ chuyển hướng sang một lĩnh vực kinh doanh khác. Theo chia sẻ, đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và được xác định theo hướng làm lâu dài, nghiêm túc, thay vì thử nghiệm ngắn hạn.

Đồng thời, Chu Phương Linh thừa nhận sự thay đổi này có thể khiến một bộ phận người theo dõi băn khoăn, đặc biệt với những khách hàng gắn bó với thương hiệu vì sản phẩm thời trang. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ tiếp tục giữ các nguyên tắc về chọn lọc sản phẩm và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Được biết, L.II.N Clothing tập trung vào phân khúc thời trang nữ công sở, với nhóm sản phẩm chủ lực là váy, áo sơ mi, quần âu và các thiết kế phục vụ nhu cầu đi làm, gặp đối tác. Thương hiệu này không mở cửa hàng vật lý, chủ yếu vận hành theo mô hình bán hàng trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội và các kênh online.



