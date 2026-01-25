Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 25/1: Nhóm ngân hàng, điện, chứng khoán tăng trưởng tốt, ngành thép ảm đạm
Quý 4, cho thấy sự bùng nổ lợi nhuận của nhóm Tài chính (Chứng khoán, Ngân hàng) và Điện. Trong khi đó, nhóm Thép và Bảo hiểm lại đang có nhiều doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận.
Một số doanh nghiệp bứt phá ngoạn mục trong năm 2025 như VEFAC (VEF) tăng 1.526%, Hodeco (HDC) tăng 807%. Nhóm bất động sản khu công nghiệp duy trì sự tích cực: Sonadezi Châu Đức (SZC) tăng 55% trong quý 4 và 18% cả năm; Sonadezi Long Bình (SZB) tăng 313% trong quý 4.
Ngược lại, một số đơn vị ghi nhận giảm mạnh hoặc lỗ trong quý 4 như D2D (-92%), ICN (-86%).
Trong Quý 4/2025, nhiều công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng ba đến bốn chữ số như VIX tăng 1.098%, LPBank Securities tăng 337%, và OCBS tăng 870%. Tính chung cả năm 2025, JBSV tăng trưởng tới 1.896%, VIX tăng 724%. Các công ty đầu ngành như SSI, TCBS cũng duy trì mức tăng trưởng tốt cả quý và năm.
TNG duy trì phong độ tốt với mức tăng 49% trong quý 4 và 25% cả năm. Tuy nhiên, Hòa Thọ (HTG) lại sụt giảm trong quý 4 (-41%).
Phần lớn các doanh nghiệp điện trong quý 4 đều có mức tăng trưởng tốt, những công ty tăng trưởng tốt nhất là QTP (396%), NT2 (431%), S4A (167%) BHA (207%), ...
Nhóm ngân hàng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Techcombank (TCB) tăng 95% trong quý 4 và 18% cả năm; VPBank (VPB) tăng 66% trong quý 4 và 53% cả năm. Các ngân hàng nhỏ hơn như PGBank hay KienLongBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ba chữ số trong quý 4.
Ngành thép quý 4/2025 đến hiện nay vẫn khá ảm đạm khi nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh lợi nhuận như Tisco (TIS) giảm 85%, Thép Nhà Bè giảm 82%.
Nhóm thủy sản, Nam Việt (ANV) là điểm sáng rực rỡ với mức tăng trưởng 2.038% trong quý 4 và 1.368% cả năm.
Nhịp sống thị trường