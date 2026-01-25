Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 25/1: Nhóm ngân hàng, điện, chứng khoán tăng trưởng tốt, ngành thép ảm đạm

Một số doanh nghiệp bứt phá ngoạn mục trong năm 2025 như VEFAC (VEF) tăng 1.526%, Hodeco (HDC) tăng 807%. Nhóm bất động sản khu công nghiệp duy trì sự tích cực: Sonadezi Châu Đức (SZC) tăng 55% trong quý 4 và 18% cả năm; Sonadezi Long Bình (SZB) tăng 313% trong quý 4.

Ngược lại, một số đơn vị ghi nhận giảm mạnh hoặc lỗ trong quý 4 như D2D (-92%), ICN (-86%).

Trong Quý 4/2025, nhiều công ty chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng ba đến bốn chữ số như VIX tăng 1.098%, LPBank Securities tăng 337%, và OCBS tăng 870%. Tính chung cả năm 2025, JBSV tăng trưởng tới 1.896%, VIX tăng 724%. Các công ty đầu ngành như SSI, TCBS cũng duy trì mức tăng trưởng tốt cả quý và năm.

TNG duy trì phong độ tốt với mức tăng 49% trong quý 4 và 25% cả năm. Tuy nhiên, Hòa Thọ (HTG) lại sụt giảm trong quý 4 (-41%).

Phần lớn các doanh nghiệp điện trong quý 4 đều có mức tăng trưởng tốt, những công ty tăng trưởng tốt nhất là QTP (396%), NT2 (431%), S4A (167%) BHA (207%), ...

Nhóm ngân hàng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định. Techcombank (TCB) tăng 95% trong quý 4 và 18% cả năm; VPBank (VPB) tăng 66% trong quý 4 và 53% cả năm. Các ngân hàng nhỏ hơn như PGBank hay KienLongBank cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ba chữ số trong quý 4.

Ngành thép quý 4/2025 đến hiện nay vẫn khá ảm đạm khi nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh lợi nhuận như Tisco (TIS) giảm 85%, Thép Nhà Bè giảm 82%.

Nhóm thủy sản, Nam Việt (ANV) là điểm sáng rực rỡ với mức tăng trưởng 2.038% trong quý 4 và 1.368% cả năm.