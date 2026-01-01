Con số 1.000 tỷ đồng có ý nghĩa như nào với ngành vàng bạc?

Tháng 8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 10/10/2025.

Nội dung đáng chú ý tại Nghị định 232 gồm chấm dứt cơ chế độc quyền Nhà nước về vàng miếng, thay bằng cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện để tham gia sản xuất vàng miếng; và con số 1.000 tỷ đồng là quy định về vốn điều lệ tối thiểu dành cho doanh nghiệp.﻿

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện. Cụ thể là doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên ; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng, hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Một doanh nghiệp gần đây đã tăng vốn lên con số 1.000 tỷ đồng này là Phú Quý.﻿

﻿CTCP Đầu tư vàng Phú Quý, địa chỉ tại 30 Trần Nhân Tông, Hà Nội, vừa có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ doanh nghiệp tăng gấp 4 lần, từ 250 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

1 doanh nghiệp khác trong ngành vàng bạc là CTCP Kim loại quý ANCARAT vào tháng 10/2025 cũng từng tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng nhưng đến tháng 12/2025 đã giảm vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng về 100 tỷ đồng.