Hé lộ thu nhập của nhân viên và lãnh đạo công ty Thủy điện Sông Ba Hạ, vượt mặt ông lớn

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) ghi nhận doanh thu thuần đạt 472 tỉ đồng, tăng 92% so với quý IV/2024.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế gần 279 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ. Giải trình về kết quả này, Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết nhờ vào sản lượng điện thương phẩm trong quý IV/2025 tăng hơn 85% so với cùng kỳ năm trước.

Tính cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt gần 990 tỉ đồng, tăng 58%, trong khi lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 550 tỉ đồng, tăng mạnh 101% so với năm ngoái.

Đây là mức lợi nhuận cao thứ ba trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, chỉ thấp hơn các năm 2017 (672 tỉ đồng) và 2022 (643 tỉ đồng).

Nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, quy mô tài sản của Thủy điện Sông Ba Hạ tăng đáng kể. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt gần 2.216 tỉ đồng, tăng 24% so với đầu năm.

Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền hơn 905 tỉ đồng (chiếm gần 41% tổng tài sản), tăng 17,8% so với đầu năm, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Riêng trong năm 2025, doanh nghiệp thu về hơn 32 tỉ đồng lãi tiền gửi ngân hàng.

Về nhân sự, đến cuối năm 2025, công ty có 106 lao động, không thay đổi so với năm trước.

Trong năm, chi phí nhân công đạt 41,6 tỉ đồng, tăng 22,7%, tương đương thu nhập bình quân hơn 32,7 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức 26,7 triệu đồng/người/tháng của năm 2024.

Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận lợi nhuận năm 2025 cao thứ ba trong lịch sử hoạt động

So với một số doanh nghiệp điện quy mô lớn khác, thu nhập người lao động tại Thủy điện Sông Ba Hạ đang ở mức cao.

Cụ thể, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – đơn vị vừa báo lãi gần 1.000 tỉ đồng trong năm 2025 (tăng 1.105% so với cùng kỳ), nhân viên có thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/tháng, tăng hơn 7 triệu đồng so với năm trước.

Trong khi đó, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất từ trước đến nay, với thu nhập bình quân năm 2025 khoảng 31,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với năm 2024.

Trước đó, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã gây chú ý khi xả lũ với công suất lớn, có thời điểm trên 16.000 m3/s, khiến nhiều khu vực dân cư ven sông tại một số xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước.

Liên quan đến công tác điều hành, vào cuối tháng 11-2025, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã ra Nghị quyết phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành Công ty CP và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Cùng với đó, HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã phân công loạt nhân sự tạm thời điều hành các bộ phận ở công ty trong thời gian tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt làm việc với cơ quan chức năng.

Theo kế hoạch, ngày 2-2 tới đây, Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ông Vũ Hữu Phúc, Chủ tịch HĐQT, được phân công làm chủ tọa đại hội, thành viên đoàn chủ tịch, điều hành đại hội.

Cùng tham gia đoàn chủ tịch còn có ông Nguyễn Đức Phú, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT công ty.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Vũ.

Doanh nghiệp cũng dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% vào cuối tháng 3-2026, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu.