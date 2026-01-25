Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Ninh tháo gỡ vướng mắc thi hành án liên quan tới Vạn Thịnh Phát

25-01-2026 - 10:40 AM | Doanh nghiệp

Liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát, tòa án buộc Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (2 doanh nghiệp liên quan đến Tuần Châu Group) phải nộp lại số tiền hơn 6.095 tỷ đồng.

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, nhiều tài sản liên quan đến 2 công ty này đã bị kê biên, bao gồm giá trị cổ phần và bất động sản. Các cơ quan thi hành án đang nỗ lực để thu hồi số tiền còn lại.

Tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 23/1, đại diện 2 doanh nghiệp có liên quan (Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh) báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và các điều kiện pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định giá và bán đấu giá các tài sản kê biên.

Quảng Ninh tháo gỡ vướng mắc thi hành án liên quan tới Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Nhiều cổ phần và bất động sản của Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh bị kê biên. Ảnh: Nguyễn Quý.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính và Thuế tỉnh cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, phù hợp với quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Phân khu 8), để trình UBND phường Tuần Châu phê duyệt trong tháng 2/2026; lập hồ sơ đề xuất định giá đất trình UBND tỉnh quyết định. Đồng thời, hoàn thành nghĩa vụ thuế doanh nghiệp trong tháng 4/2026… Đây là cơ sở để Thi hành án dân sự tỉnh rà soát, xác định tài sản kê biên, thực hiện đấu giá công khai để thu hồi tài sản.

Với vướng mắc liên quan dự án sân Golf Tuần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh quy hoạch nhằm xử lý các tồn tại theo kết luận thanh tra; hoàn thiện thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính và quản lý tài sản kê biên phục vụ thi hành án. Bên cạnh đó, tiếp tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền giải thích rõ kê biên cổ phần của Công ty CP T&H Hạ Long theo số lượng cổ phần hay theo tỷ lệ vốn điều lệ, làm căn cứ tiếp tục tổ chức thi hành án trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Nguyễn Quý

Đại đoàn kết

