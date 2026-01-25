Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãnh đạo Xếp dỡ Hải An không mua hết 1 triệu cổ phiếu HAH đã đăng ký

25-01-2026 - 09:17 AM | Doanh nghiệp

Do diễn biến thị trường không như kỳ vọng nên ông Vũ Doãn Hạnh- Phó Tổng Giám đốc của Xếp dỡ Hải An chỉ mua vào 459.500 cổ phiếu HAH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Mới đây, ông Vũ Doãn Hạnh- Phó Tổng Giám đốc của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 26/12/2025 đến ngày 23/1/2026, ông Vũ Doãn Hạnh đã mua vào thành công 459.500 cổ phiếu HAH trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua, tương đương 46%.

Được biết, nguyên nhân ông Hạnh không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là do diễn biến thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch, Phó Tổng Giám đốc của Xếp dỡ Hải An đã tăng sở hữu cổ phiếu HAH từ 222.851 cổ phiếu lên 682.351 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,132% lên 0,404% vốn điều lệ.

Lãnh đạo Xếp dỡ Hải An không mua hết 1 triệu cổ phiếu HAH đã đăng ký- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.

Theo đó, vốn điều lệ hiện tại của Hải An Green Shipping Lines đang ở mức 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến tăng thêm 350 tỷ đồng vốn điều lệ, tương đương vốn điều lệ sau khi góp vốn bổ sung là 1.350 tỷ đồng.

Trong đó, Xếp dỡ Hải An thống nhất sẽ góp thêm 140 tỷ đồng vào Hải An Green Shipping Lines, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Nếu phương án góp vốn nêu trên thành công, số vốn góp của Xếp dỡ Hải An sẽ tăng từ 400 tỷ đồng lên 540 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 40% vốn tại Hải An Green Shipping Lines.

Được biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Hải An Green Shipping Lines và phục vụ việc đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng.

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập hồi tháng 8/2025 có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) sở hữu 60% vốn và Xếp dỡ Hải An sở hữu 40% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Trụ sở chính đặt tại tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

