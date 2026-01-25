Chủ tịch Phú Thái Holdings: Thành công ngày nay 99% copy, 1% sáng tạo

Trong buổi giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên CLB CEO 1983 cùng các doanh nhân thành công thuộc thế hệ Sao Đỏ, ông Phạm Đình Đoàn - người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Holdings, mở đầu bằng câu nói vui:

“Thành công ngày nay 99% copy, 1% sáng tạo.”

Từ đó, ông khuyến khích người trẻ đi nhiều, gặp nhiều , quan sát nhiều, học hỏi mô hình thành công trong và ngoài nước để chọn cái phù hợp.



Theo ông, kinh doanh là đường dài, như chạy marathon, thậm chí là tiếp sức. Doanh nghiệp muốn đi nhanh cần đứng trên vai những “người khổng lồ”, tìm cách lọt mắt xanh các tập đoàn lớn và hướng đến triết lý “không có kẻ thù” trong kinh doanh.﻿

Câu nói của ông Phạm Đình Đoàn về việc thành công bao gồm 99% sao chép và 1% sáng tạo không phải là lời cổ xúy cho việc rập khuôn máy móc, mà là một tư duy chiến lược về sự kế thừa tinh hoa.

Trong một thế giới vận động không ngừng, việc tự mình tìm tòi và phát minh lại những thứ vốn đã tồn tại không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn gia tăng rủi ro thất bại.

Những mô hình kinh doanh thành công trên thế giới đều đã được kiểm chứng qua thời gian và sự khắc nghiệt của thị trường, vì vậy việc "sao chép" chính là cách thông minh nhất để rút ngắn khoảng cách, học hỏi các quy trình chuẩn mực và tránh được những sai lầm mà người đi trước đã gặp phải.﻿

Tuy nhiên, nút thắt quan trọng nhất nằm ở 1% sáng tạo, đây chính là yếu tố sống còn để biến một mô hình "sao chép" trở nên tương thích với môi trường kinh doanh. Do đó, 1% sáng tạo ở đây không nhất thiết phải là điều gì đó quá lớn lao, mà đôi khi chỉ là sự tinh chỉnh trong cách tiếp cận, thay đổi quy trình dịch vụ hay làm mới thông điệp truyền thông để chạm được vào cảm xúc của khách hàng.﻿

Hành trình của ông Phạm Đình Đoàn và Phú Thái Group﻿

Hành trình sự nghiệp của ông tại Tập đoàn Phú Thái chính là minh chứng thực tế nhất cho triết lý này.

Những năm đầu thập niên 90, khi ngành phân phối tại Việt Nam còn sơ khai, ông Đoàn dành nhiều thời gian đi ra nước ngoài để quan sát cách các tập đoàn đa quốc gia vận hành hệ thống logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

Thay vì loay hoay tìm hướng đi riêng biệt, ông đã "copy" tư duy quản trị chuyên nghiệp của thế giới để xây dựng Phú Thái thành một nhà phân phối hiện đại. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Phú Thái đã vươn lên trở thành đối tác chiến lược của những tên tuổi hàng đầu như P&G hay Caterpillar nhờ việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế mà ông đã dày công quan sát và học tập được.



Bên cạnh đó, chiến lược liên minh và liên doanh cũng thể hiện rõ nét tư duy "đứng trên vai người khổng lồ" của ông.

Thay vì tự mình xây dựng mọi thứ từ con số không, ông chọn cách hợp tác với các tập đoàn lớn như Itochu của Nhật Bản hay Central Group của Thái Lan để tiếp nhận công nghệ quản lý và nguồn vốn mạnh mẽ.

Trong mối quan hệ này, Phú Thái đã học hỏi khung vận hành chuẩn mực của đối tác, đồng thời đóng góp 1% sáng tạo của mình thông qua sự am hiểu thị trường nội địa sâu sắc.

Sự thành công của các thương hiệu thời trang như Owen hay Winny chính là kết quả của việc kết hợp giữa công nghệ dệt may, quy trình Nhật Bản với sự thấu hiểu thị hiếu và hình thể của người tiêu dùng Việt Nam.﻿